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    Crime
    Posted On
    date_range 21 Aug 2026 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2026 12:26 PM IST

    പൊലീസിനെ വെട്ടിച്ച് കടന്ന ലഹരിസംഘത്തലവൻ പിടിയിൽ

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    പൊലീസിനെ വെട്ടിച്ച് കടന്ന ലഹരിസംഘത്തലവൻ പിടിയിൽ
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    മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​സ്ജ​ർ

    ക​ഠി​നം​കു​ളം: പൊ​ലീ​സി​നെ വെ​ട്ടി​ച്ച് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട എം.​ഡി.​എം.​എ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യും ല​ഹ​രി​സം​ഘ​ത്ത​ല​വ​നു​മാ​യ പ്ര​തി​യെ വീ​ട് വ​ള​ഞ്ഞ് പി​ടി​കൂ​ടി. ക​ഠി​നം​കു​ളം ചേ​ര​മാ​ൻ​തു​രു​ത്ത് മു​സ്‍ലിം പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​സ്ജ​റി​നെ​യാ​ണ് (36) വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ജൂ​ലൈ 21നാ​യി​രു​ന്നു വീ​ട്ടി​ലെ കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ലെ ര​ഹ​സ്യ അ​റ​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന 87ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി അ​സ്ജ​റി​നെ ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ജീ​പ്പി​ൽ ക​യ​റ്റു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​സ്ജ​ർ പൊ​ലീ​സി​നെ വെ​ട്ടി​ച്ച് വീ​ടി​ന്റെ മ​തി​ൽ ചാ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡോ​ഗ് സ്ക്വാ​ഡ്, ഡ്രോ​ൺ കാ​മ​റ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന് ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത് വ​ലി​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ര​ക്ഷ​പെ​ട്ട പ്ര​തി വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് എ​ത്തി അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കൊ​ടു​വ​ള്ളി ഭാ​ഗ​ത്ത് ര​ണ്ട് ദി​വ​സം ത​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു. നേ​ര​ത്തെ ല​ഹ​രി​ക്ക​ട​ത്ത് കേ​സി​ൽ തീ​ഹാ​ർ ജ​യി​ലി​ൽ ശി​ക്ഷ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​യാ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം നേ​രെ അ​വി​ടേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന സം​ശ​യ​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​തി ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ര​ഹ​സ്യ​സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ അ​സ്ജ​ർ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​ന് ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വ​ൻ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം വീ​ട് വ​ള​ഞ്ഞാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എ. ​അ​ജി​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ, ന​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക്ക് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി റോ​ബ​ർ​ട്ട് ജോ​ണി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ഠി​നം​കു​ളം എ​സ്.​ഐ അ​നൂ​പ്, ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ എ​ഫ്. ഫ​യാ​സ്, ബി. ​ദി​ലീ​പ്, എ.​എ​സ്.​ഐ ദി​നോ​ർ, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ റി​യാ​സ്, ബി​നു, ലി​ജു എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ക​ഠി​നം​കു​ളം പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി​യ പ്ര​തി​യെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച് തെ​ളി​വെ​ടു​ത്തു. പ്ര​തി​യെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​യ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ഒ​രു സം​ഘം ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

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    TAGS:Drug CaseCrime NewsMDMAKerala
    News Summary - Drug gang leader who evaded police arrested
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