Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 13 Feb 2026 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Feb 2026 10:41 AM IST

    ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങിയ മയക്കുമരുന്ന് കേസ് പ്രതി പിടിയിൽ

    ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങിയ മയക്കുമരുന്ന് കേസ് പ്രതി പിടിയിൽ
    സ​ക്ക​റി​യ

    കോഴിക്കോട്: ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാകാതെ മുങ്ങിനടന്ന മയക്കുമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതി പിടിയിൽ. വെസ്റ്റ്ഹിൽ അത്താണിക്കൽ സ്വദേശി പെരുമൽകണ്ടി വീട്ടിൽ സക്കറിയ (35)യെയാണ് എലത്തൂർ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

    2023 ജൂൺ മാസം വെങ്ങാലി ജെട്ടി പാർക്കിന് സമീപത്തുനിന്നാണ് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിനിടെ ഇയാളെ എലത്തൂർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാവാതെ ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു.

    TAGS:Drug CaseArrest
