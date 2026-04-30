Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightഇരട്ടക്കൊല:...
    Crime
    Posted On
    date_range 30 April 2026 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 30 April 2026 6:15 AM IST

    ഇരട്ടക്കൊല: ​ഞെട്ടിക്കുന്ന ക്രൂരത വിവരിച്ച് പ്രതി

    text_fields
    bookmark_border
    അ​മ്മ​യു​ടെ മു​ഖ​ത്ത​ടി​ച്ച ശേ​ഷം കൈ​യി​ൽ പി​ടി​ച്ച് ക​റ​ക്കി ഭി​ത്തി​യി​ലേ​ക്കെ​റി​ഞ്ഞു, സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ നി​ല​ത്ത് വീ​ണ​പ്പോ​ള്‍ ക​ഴു​ത്തി​ല്‍ ച​വി​ട്ടി ഞെ​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​തി സ​ജി​യെ പീ​രു​മേ​ട്​ ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം (ഇ​ടു​ക്കി): പ​ച്ച​ടി​യി​ല്‍ രോ​ഗി​യാ​യ മാ​താ​വി​നെ​യും ജ്യേ​ഷ്ഠ​സ​ഹോ​ദ​ര​നെ​യും പ്ര​തി കൊ​ല​​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്​ മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ല്‍ അ​തി​ക്രൂ​ര​മാ​യി. മാ​താ​വി​നെ ഭി​ത്തി​യി​ലേ​ക്ക്​ വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞും ജ്യേ​ഷ്ഠ​നെ മ​ര്‍ദി​ച്ച് ക​ഴു​ത്തി​ല്‍ തോ​ര്‍ത്ത് മു​റു​ക്കി​യു​മാ​ണ് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പ്ര​തി പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. തോ​ട്ടു​വാ​ക്ക​ട പൊ​ന്നൂ​ട്ടി​ൽ മേ​രി (71), മ​ക​ൻ റെ​ജി (54) എ​ന്നി​വ​രെ കൊ​ന്ന്​ കു​ഴി​ച്ചു മൂ​ടി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ​ മേ​രി​യു​ടെ ഇ​ള​യ മ​ക​ൻ സ​ജി​യെ (43) നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്ത്​ പി​രു​മേ​ട് ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു. അ​മ്മ​യു​ടെ മു​ഖ​ത്ത​ടി​ച്ച ശേ​ഷം കൈ​യി​ൽ പി​ടി​ച്ച് ക​റ​ക്കി ഭി​ത്തി​യി​ലേ​ക്കെ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മു​ഖ​ത്ത് പ​ല​വ​ട്ടം ഇ​ടി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​മ്മ​യു​ടെ മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ര​ക്​​തം വ​ന്ന​താ​യും സ​ജി ​പൊ​ലീ​സി​ന്​ ന​ൽ​കി​യ മൊ​ഴി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. റെ​ജി നി​ല​ത്ത് വീ​ണ​പ്പോ​ള്‍ ക​ഴു​ത്തി​ല്‍ ച​വി​ട്ടി ഞെ​രി​ച്ചു. ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും മ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ട്ടി​ലി​ന​ടി​യി​ല്‍ വെ​ച്ച് ആ ​ക​ട്ടി​ലി​ല്‍ സ​ജി കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങി. പി​റ്റേ ദി​വ​സം മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഗ്രീ​ന്‍ നെ​റ്റി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ് വെ​ളി​യി​ല്‍ വെ​ച്ച ശേ​ഷം പ്ര​തി ജോ​ലി​ക്ക് പോ​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. മൂ​ന്നാം നാ​ള്‍ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി കു​ഴി​യെ​ടു​ത്ത് ആ​ദ്യം അ​മ്മ​യു​ടെ​യും തു​ട​ർ​ന്ന്​ ജ്യേ​ഷ്ഠ​ന്റെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹം മൂ​ടി. ദു​ര്‍ഗ​ന്ധം വ​മി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ കു​ഴി​യി​ല്‍ കു​മ്മാ​യം വി​ത​റി. മു​റി​ക്ക​ക​ത്തെ ര​ക്തം ലോ​ഷ​ന്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​ഴു​കി. ഈ ​മാ​സം നാ​ലി​ന്​ കൃ​ത്യം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് സ​ജി​യു​ടെ മൊ​ഴി. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 17 ദി​വ​സ​ത്തെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം.

    അ​മ്മ​യെ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​നെ​യും കാ​ണാ​താ​യെ​ന്ന് സ​ഹോ​ദ​രി പ​രാ​തി കൊ​ടു​ത്ത​തി​നാ​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച മു​ത​ല്‍ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വ​രെ സ​ജി​യെ പൊ​ലീ​സ് പ​ല ത​വ​ണ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. ഇ​തി​നി​ടെ സം​ഭ​വ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പും ന​ട​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​തി​ക്ക്​ യാ​തൊ​രു ഭാ​വ​വ്യ​ത്യാ​സ​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. 2018 ല്‍ ​പി​താ​വ് മാ​ത്യൂ​വി​നെ കാ​ണാ​താ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ലും തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടു​ത​ല്‍ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നാ​യി പ്ര​തി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ല്‍ വാ​ങ്ങാ​ൻ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ അ​​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും​ പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsDouble murder caseIdukki NewsBrutalityKerala News
    News Summary - Double murder: Accused describes shocking brutality
    Similar News
    Next Story
    X