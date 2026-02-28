Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    date_range 28 Feb 2026 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 10:23 AM IST

    രണ്ടര വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്ന കേസിൽ ഡി.എം.കെ യൂത്ത് വിങ് പ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിൽ

    രണ്ടര വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്ന കേസിൽ ഡി.എം.കെ യൂത്ത് വിങ് പ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിൽ
    ചെന്നൈ: കൃഷ്ണഗിരിയിൽ രണ്ടര വയസ്സ് ​പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഡി. എം. കെ യൂത്ത് വിങ് പ്രവർത്തകൻ പെരിയനായകൻ അറസ്റ്റിൽ. പെരിയനായകനൊപ്പം താമസിക്കുകയായിരുന്ന യുവതിയുടെ മകളാണ് ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

    ഭർത്താവുമായി വേർപിരിഞ്ഞ് ക​ഴിയുകയായിരുന്നു യുവതി. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ കുട്ടിക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ​​പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ പിതാവ് പൊലീസിനെ സമീപിച്ചതോടെയാണ് ക്രൂരതയുടെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. പിതാവിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കുട്ടിയുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ മുറിവുകളുള്ളതായി കണ്ടെത്തി.

    അതേസമയം ​പൊലീസി​ന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ താൻ കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പെരിനായകൻ സമ്മതിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇയാൾക്കെതിരെ പോക്സോ കേസും കൊലപതകക്കുറ്റവും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് ​വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ പെരിനായകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ സർക്കാറിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് ​പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു.

    എന്നാൽ ആ​രോപണങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഡി.എം.കെ സർക്കാർ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അണ്ണാ സർവകലാശാല പീഡന​ക്കേസിന് സമാനമായി ഈ കേസിലും അതിവേഗ വിചാരണ നടത്തി കുറ്റവാളികൾക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.

