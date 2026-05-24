Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്;...
    Crime
    Posted On
    date_range 24 May 2026 10:42 PM IST
    Updated On
    date_range 24 May 2026 10:42 PM IST

    ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്; ബംഗളൂരുവിൽ വയോധികയിൽ നിന്ന് 24 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത സംഘം പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്; ബംഗളൂരുവിൽ വയോധികയിൽ നിന്ന് 24 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത സംഘം പിടിയിൽ
    cancel

    ബംഗളൂരു: ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റിലൂടെ വയോധികയിൽ നിന്ന് 24 കോടിയോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത സൈബർ തട്ടിപ്പ് സംഘം ബംഗളൂരുവിൽ പിടിയിൽ. കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന വ്യാജേനയാണ് ബംഗളൂരു സ്വദേശി ലക്ഷ്മി രാമമൂർത്തിയുടെ(74) കൈയ്യിൽ നിന്നും പ്രതികൾ പണം തട്ടിയെടുത്തത്. എൻ. ശിവജ്ഞാനം, അക്കാച്ച് മല്ലിക്, പലക് ഭായ് പട്ടേൽ, അമിത് നരേന്ദ്ര പട്ടേൽ, ഓം പ്രകാശ് രജപുത്, ഗൗരവ് കുമാർ തുടങ്ങിയവരെയാണ് കർണാടക സൈബർ കമാൻഡ് യൂണിറ്റ് പിടികൂടിയത്.

    ഇരയെ ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വൻ തുക കൈമാറാൻ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് 26 തവണകളായി ഏകദേശം 24 കോടി രൂപ കൈമാറി. പിന്നീട് പ്രതികൾ വീണ്ടും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം വയോധിക മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ സ്വർണ്ണ വായ്പ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുണ്ടായ സംശയത്തെ തുടർന്ന് കർണാടക സൈബർ കമാൻഡ് യൂണിറ്റിനെ വിവരമറിയിച്ചു. സൈബർ സംഘം അനുനയിപ്പിച്ചതോടെയാണ് ഇര തട്ടിപ്പ് വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

    ഓപ്പറേഷനിലൂടെ നാല് കോടിയിലധികം വിജയകരമായി മരവിപ്പിച്ചതായും കോടതി ഉത്തരവുകൾ വഴി 1.46 കോടി രൂപ കൂടി വീണ്ടെടുത്തതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കേസിൽ ഇതുവരെ ആറ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതായി കരുതുന്ന ആറ് മൊബൈൽ ഫോണുകളും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BengluruDigital ArrestCrime
    News Summary - Digital Arrest: Gang That Swindled ₹24 Crore From Elderly Woman in Bengaluru Apprehended
    Similar News
    Next Story
    X