    Crime
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 11:41 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 11:41 PM IST

    ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പ്: കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഗോവയിൽ പിടിയിൽ

    തട്ടിയത് 1.05 കോടി
    ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പ്: കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഗോവയിൽ പിടിയിൽ
    പ​നാ​ജി: ‘ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ്‘ ത​ട്ടി​പ്പി​ലൂ​ടെ ദ​ക്ഷി​ണ ഗോ​വ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ 1.05 കോ​ടി രൂ​പ ത​ട്ടി​യ കേ​സി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി എം.​​കെ. ഗോ​കു​ൽ പ്ര​കാ​ശ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ​പൊ​ലീ​സാ​ണെ​ന്ന് ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ക്യൂ​പെം സ്വ​ദേ​ശി​യെ ഗോ​കു​ൽ പ്ര​കാ​ശ് ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​ക്കി​യ​ത്. ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു ‘ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റും’ പ​ണം ത​ട്ടി​പ്പും.

    വ്യാ​ജ അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റ് കാ​ണി​ച്ച ശേ​ഷം ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ബാ​ങ്ക് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ വ​ഴി 1.05 കോ​ടി രൂ​പ കൈ​മാ​റാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ക്ക് 24 ല​ക്ഷം രൂ​പ ഐ.​സി.​ഐ.​സി.​ഐ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി ല​ഭി​ച്ച​താ​യി സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​എ​സ്.​പി രാ​ഹു​ൽ ഗു​പ്ത പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 13 ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ 9.02 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യു​ടെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​സ്.​ഐ മ​നീ​ഷ് ദ​ബാ​ലെ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം പ്ര​തി​യെ ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​യാ​ളെ കോ​ട​തി പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു.

