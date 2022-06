യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ക​ട്ട​പ്പ​ന: യു​വ​തി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. മാ​ട്ടു​ക്ക​ട്ട അ​മ്പ​ല​ത്തി​ങ്ക​ൽ എ​ബി​ൻ (23) സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ആ​ൽ​ബി​ൽ (21) മാ​ട്ടു​ക്ക​ട്ട കു​ന്ന​പ്പ​ള്ളി​മ​റ്റ​ത്തി​ൽ റെ​നി​മോ​ൻ (22) ചെ​ങ്ക​ര തു​രു​ത്തി​ൽ റോ​ഷ​ൻ (26) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ക​ട്ട​പ്പ​ന കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത്. യു​വ​തി​യു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യ​ത്. ഇ​ടു​ക്കി സൈ​ബ​ർ സെ​ല്ലി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു​മാ​സ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ പ​ല​ത​വ​ണ പ്ര​തി​ക​ൾ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ പീ​ഡ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

Show Full Article

News Summary -

Defendants in the case of the rape of a young woman have been remanded