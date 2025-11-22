Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 1:23 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 1:23 PM IST

    വധഭീഷണി; പ്രതികൾ പിടിയിൽ

    സാ​യൂ​ജ്, ബി​നോ​ജ്

    Listen to this Article

    ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം: യു​വാ​വി​നെ അ​സ​ഭ്യം പ​റ​യു​ക​യും കൊ​ല്ലു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ചെ​ന്ത്രാ​പ്പി​ന്നി ക​ണ്ണ​നാം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ഏ​റാ​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ സാ​യൂ​ജ് (കു​ഞ്ഞ​ൻ -36), സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ബി​നോ​ജ് (വാ​വ -41) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ബി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്താ​ൽ ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചി​ന് ക​ണ്ണ​നാം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി ഗി​രീ​ഷി​നെ അ​സ​ഭ്യം പ​റ​ഞ്ഞ് കൊ​ല്ലു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം എ​സ്.​ഐ. ഋ​ഷി പ്ര​സാ​ദ്, ജി. ​എ​സ്.​ഐ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, പ്ര​ദീ​പ്, ജി.​എ.​എ​സ്.​ഐ വി​പി​ൻ, പൊ​ലീ​സു​കാ​രാ​യ സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ബി​ജു, ജ്യോ​തി​ഷ്, ഷി​ജു, സു​ർ​ജി​ത് സാ​ഗ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Police CaseArrestCrimes NewsCrime
