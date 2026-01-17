Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്...
    Crime
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 9:10 AM IST

    ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ മ​ര​ണം ​കൊ​ല​പാ​ത​ക​മെ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    പു​ലി​യാ​ക്ര​മ​ണം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​വ​രെ പൊ​ലീ​സ് തി​ര​യു​ന്നു
    ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ മ​ര​ണം ​കൊ​ല​പാ​ത​ക​മെ​ന്ന്
    cancel
    camera_alt

    സു​മ​ന്ത്

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക്ഷേ​ത്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി പു​ല​ർ​ച്ചെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഗെ​രു​ക്കാ​ട്ടെ സാം​ബോ​ല്യ ബാ​ര​മേ​ലു​വി​ലെ കു​ള​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വ​ഴി​ത്തി​രി​വ്. ത​ല​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​ണ് മ​ര​ണ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പ്രാ​ഥ​മി​ക പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്ത്. സം​ഭ​വം ആ​സൂ​ത്രി​ത കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​ണെ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പു​ലി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലാ​വാം മ​ര​ണം എ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ ഉ​റ​വി​ട​വും പൊ​ലീ​സ് തേ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഗെ​രു​ക്കാ​ട്ടെ ഗ​വ. ഹൈ​സ്‌​കൂ​ൾ ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും ഗെ​രു​ക്കാ​ട്ടെ ബാ​ര​മേ​ലു നി​വാ​സി സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ നാ​യി​ക്കി​ന്റെ മ​ക​നു​മാ​യ സു​മ​ന്താ​ണ് (15) ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മ​രി​ച്ച​ത്. ധ​നു​മാ​സ​ത്തി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും അ​തി​രാ​വി​ലെ സു​മ​ന്ത് നാ​ല​യി​ലെ ദു​ർ​ഗാ​പ​ര​മേ​ശ്വ​രി ക്ഷേ​ത്രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ധ​നു​സം​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സ​മാ​യ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ പോ​കാ​ൻ പു​ല​ർ​ച്ച നാ​ല​ര​യോ​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. തി​രി​ച്ചെ​ത്താ​ത്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 500 മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള കു​ള​ത്തി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    കു​ട്ടി​യെ പു​ള്ളി​പ്പു​ലി വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ച്ച​താ​യി​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ചി​ല​ർ അ​ഭ്യൂ​ഹം പ​ര​ത്തി. ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സേ​വ​ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​ടു​ത്തു​ള്ള ത​ടാ​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​ലാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ക​ണ്ട മു​റി​പ്പാ​ടു​ക​ൾ കു​ള​ത്തി​ൽ വീ​ണ​പ്പോ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​വാം എ​ന്ന സം​ശ​യ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി.

    മം​ഗ​ളൂ​രു ജി​ല്ല വെ​ൻ​ലോ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ടം പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മൂ​ർ​ച്ച​യു​ള്ള ആ​യു​ധ​മോ മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും വ​സ്തു​വോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​ല​യി​ൽ മൂ​ന്ന് ഗു​രു​ത​ര പ്ര​ഹ​രം ഏ​റ്റ് ത​ല​യോ​ട്ടി ത​ക​ർ​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ത​ല​ക്ക​ടി​ച്ച് ത​ടാ​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യും അ​ർ​ധ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ വെ​ള്ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. ശ്വാ​സ​കോ​ശ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ​തി​നാ​ൽ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യും പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ത​ല​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഉ​ട​നെ സു​മ​ന്ത് അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സ​മ​യ​ത്ത് സു​മ​ന്തി​ന്റെ ചെ​രി​പ്പു​ക​ൾ കാ​ലു​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നാ​ല് പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Student DeathmangaloreMurder Case
    News Summary - Death of student who went to temple ruled a homicide
    Similar News
    Next Story
    X