Madhyamam
    Crime
    Posted On
    19 Jan 2026 12:13 PM IST
    Updated On
    19 Jan 2026 12:13 PM IST

    ഒരു വയസുകാരന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത

    ഒരു വയസുകാരന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത
    ഇ​ഹാ​ന്‍

    നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര: ഒ​രു വ​യ​സു​കാ​ര​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത. പി​താ​വി​നെ പൊ​ലീ​സ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര ക​വ​ളാ​കു​ളം ഐ​ക്ക​ര​വി​ള വീ​ട്ടി​ല്‍ വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന, കാ​ഞ്ഞി​രം​കു​ളം ത​വ്വാ​വി​ള ഷി​ജി​ല്‍ ഭ​വ​നി​ല്‍ ഷി​ജി​ലി​ന്‍റെ​യും കൃ​ഷ്ണ​പ്രി​യ​യു​ടെ​യും മ​ക​ന്‍ ഇ​ഹാ​ന്‍ (അ​പ്പു) ആ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മ​രി​ച്ച​ത്.

    നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര പൊ​ലീ​സ് കു​ഞ്ഞി​ന്റെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്തു. പി​താ​വ് ന​ല്‍കി​യ ബി​സ്ക്ക​റ്റ് ക​ഴി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് കു​ഞ്ഞ് കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ​തും തു​ട​ർ​ന്ന് മ​രി​ച്ച​തും എ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി എ​ട്ട​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഷി​ജി​ല്‍ വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ബി​സ്ക്ക​റ്റ് കൃ​ഷ്ണ​പ്രി​യ​യാ​ണ് കു​ഞ്ഞി​നു ന​ല്‍കി​യ​ത്. അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ല്‍ കു​ഞ്ഞ് കു​ഴ​ഞ്ഞു വീ​ണു. വാ​യി​ല്‍ നി​ന്ന് നു​ര​യും പ​ത​യും വ​ന്നു. ചു​ണ്ടി​നും വാ​യ്ക്കും നി​റ​വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര ജ​ന​റ​ല്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കു​ഞ്ഞ് മ​രി​ച്ചു.

    കു​ഞ്ഞി​ന്‍റെ മ​ര​ണ കാ​ര​ണം അ​റി​യ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കൃ​ഷ്ണ​പ്രി​യ​യു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ള്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. പോ​സ്റ്റ്മോ​ര്‍ട്ടം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. പോ​സ്റ്റ്മോ​ര്‍ട്ടം റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ല​ഭ്യ​മാ​യാ​ല്‍ മാ​ത്ര​മേ സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ​റ​യാ​ന്‍ ക​ഴി​യൂ​വെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഷി​ജി​ലും കൃ​ഷ്ണ​പ്രി​യ​യും ത​മ്മി​ല്‍ അ​സ്വാ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യും സ്ത്രീ​ധ​ന​ത്തെ​ചൊ​ല്ലി മ​ര്‍ദ​നം പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ബ​ന്ധു​ക്ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പോ​ലീ​സി​ല്‍ ബ​ന്ധു​ക്ക​ള്‍ പ​രാ​തി​യും ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ കൃ​ഷ്ണ​പ്രി​യ​യെ പോ​ലീ​സെ​ത്തി നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഭ​ര്‍ത്താ​വ് ഷി​ജി​നെ​യും വ​ളി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Death News baby dead Thiruvananthapuram
    News Summary - Mystery surrounds death of one-year-old boy
