Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightമഞ്ചേശ്വരത്ത് മകൾ...
    Crime
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 11:54 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 11:55 PM IST

    മഞ്ചേശ്വരത്ത് മകൾ വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചു; പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Jumaila and Ummer
    cancel
    camera_alt

    കൊല്ലപ്പെട്ട ജുമൈലയും അറസ്റ്റിലായ പിതാവ് ഉമ്മർ

    Listen to this Article

    കാസർകോട്: മഞ്ചേശ്വരം കുഞ്ചത്തൂരിൽ പിതാവിന്റെ വെട്ടേറ്റ് മകൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. തൂമിനാട് സ്വദേശി ഹിൽടോപ്പിലെ ജുമൈലയാണ് (18) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ പിതാവ് ഉമ്മറിനെ മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തു.​ തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറോടെയാണ് സംഭവം.

    ഉമ്മർ സ്വത്തുതർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ അനുജനെ കത്തി കൊണ്ട് കുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ജുമൈല ഇരുവരുടെയും മധ്യത്തിൽ കയറി നിൽക്കുകയും ​വെട്ടേൽക്കുകയുമായിരുന്നു.​ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

    ഉമ്മർ മൂന്നു മാസം മുമ്പാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. ഇയാൾ സംഭവസമയം ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി സംശയമുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:manjeshwaramMurder CaseLatest NewsCrime
    News Summary - Daughter hacked to death in Manjeshwaram; father arrested
    Similar News
    Next Story
    X