മഞ്ചേശ്വരത്ത് മകൾ വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചു; പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ

2 Feb 2026 11:54 PM IST
2 Feb 2026 11:55 PM IST
മഞ്ചേശ്വരത്ത് മകൾ വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചു; പിതാവ് അറസ്റ്റിൽtext_fields
News Summary - Daughter hacked to death in Manjeshwaram; father arrested
കാസർകോട്: മഞ്ചേശ്വരം കുഞ്ചത്തൂരിൽ പിതാവിന്റെ വെട്ടേറ്റ് മകൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. തൂമിനാട് സ്വദേശി ഹിൽടോപ്പിലെ ജുമൈലയാണ് (18) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ പിതാവ് ഉമ്മറിനെ മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറോടെയാണ് സംഭവം.
ഉമ്മർ സ്വത്തുതർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുജനെ കത്തി കൊണ്ട് കുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ജുമൈല ഇരുവരുടെയും മധ്യത്തിൽ കയറി നിൽക്കുകയും വെട്ടേൽക്കുകയുമായിരുന്നു. ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
ഉമ്മർ മൂന്നു മാസം മുമ്പാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. ഇയാൾ സംഭവസമയം ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി സംശയമുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
