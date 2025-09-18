Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    18 Sept 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    18 Sept 2025 10:00 AM IST

    ആ​പ്പു​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം, ജീ​വി​തം 'ആ​പ്പി​ലാ​കും'

    ആ​പ്പു​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം, ജീ​വി​തം 'ആ​പ്പി​ലാ​കും'
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്: ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം 16കാ​ര​നെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച് 14 ഓ​ളം പേ​ർ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ കേ​സി​ൽ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത് ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ. കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ദൂ​ഷ്യ​വ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് സം​ഭ​വ​ത്തി​ലൂ​ടെ വെ​ളി​വാ​യ​ത്. മൊ​ബൈ​ലി​ൽ പ​ല ആ​പ്പു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ൾ ചെ​യ്യാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. ഇ​ത് കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​ണ്. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​തം ‘ആ​പ്പി​ലാ​കും’.

    ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത് സ്വ​വ​ർ​ഗാ​നു​രാ​ഗി​ക​ളു​ടെ ആ​പ്

    ആ​ൺ​കു​ട്ടി പീ​ഡ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​യ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത് സ്വ​വ​ർ​ഗാ​നു​രാ​ഗി​ക​ളു​ടെ ‘ഗ്രൈ​ൻ​ഡ​ർ’ ആ​പ്. സ്വ​വ​ർ​ഗാ​നു​രാ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ ബൈ​സെ​ക്ഷ്വ​ൽ, ട്രാ​ൻ​സ്, ക്വി​യ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി മാ​ത്രം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ആ​പ് വ​ഴി​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ കു​ട്ടി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. സൗ​ഹൃ​ദം ന​ടി​ച്ച് വ​ശ​ത്താ​ക്കി​യും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യും കു​ട്ടി​യെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ന്നീ​ട് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​നേ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ വാ​ഗ്ദാ​ന​വും ന​ൽ​കി.

    ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ, കാ​ലി​ക്ക​ട​വി​ലെ ഒ​രു ക്ല​ബ് കെ​ട്ടി​ടം, കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്, പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും കു​ട്ടി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ​പോ​ലും വേ​ട്ട​ക്കാ​ർ കു​ട്ടി​യെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ചു. ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള മ​റ്റ് പ​ല ഡേ​റ്റി​ങ് ആ​പ്പു​ക​ളെ​യും പോ​ലെ ഒ​രു പ്രൊ​ഫൈ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റ്റൊ​ന്നി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ്വൈ​പ്പി​ങ് രീ​തി​ക്ക് പ​ക​രം ‘ഗ്രി​ഡ്’ ഇ​ന്റ​ർ​ഫേ​സാ​ണ് ഗ്രൈ​ൻ​ഡ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മാ​ന സ്വ​ഭാ​വ​ക്കാ​രാ​യ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്രൊ​ഫൈ​ലു​ക​ൾ ദൂ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ടു​ക്കി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക്കാ​ർ കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​ത്. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും എ​ന്ത് ബ​ന്ധ​മാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ത്ത് ഒ​രു പ്രൊ​ഫൈ​ലു​ണ്ടാ​ക്കാം.

    സാ​മ്യ​ത ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കും ഗ്രി​ഡി​ലെ ഏ​ത് പ്രൊ​ഫൈ​ലി​ലും ക​യ​റി നേ​രി​ട്ട് സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ള​യ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. പ്രൊ​ഫൈ​ലി​ൽ തൊ​ട്ടാ​ൽ ‘ലൈ​ക്ക്’ ആ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും. പി​ന്നെ പ്ര​ത്യേ​ക ട്രൈ​ബാ​യി മാ​റും. പ്രാ​യം, സ​മൂ​ഹം, റി​ലേ​ഷ​ൻ, സ്റ്റാ​റ്റ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ളു​ക​ളെ തി​ര​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ഫി​ൽ​ട്ട​റു​ക​ളും ആ​പ്പി​ലു​ണ്ട്. ആ​പ്പി​ൽ ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​ത് ഓ​ൺ ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​റി​ഞ്ഞ് ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. അ​പ​രി​ചി​ത​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​പ്പി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മു​ണ്ട്.

    പൊ​ലീ​സി​ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത് 14ന്

    കു​ട്ടി ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​സ​ർ​കോ​ട് ചൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ച​ന്തേ​ര പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വി​വ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14ന്. ​തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ര​യു​ടെ മൊ​ഴി​പ്ര​കാ​രം ച​ന്തേ​ര ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ കെ. ​പ്ര​ശാ​ന്ത് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 16 പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ 15 പോ​ക്സോ കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഒ​മ്പ​തു കേ​സു​ക​ളി​ലെ 10 പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​തു പേ​രെ ഇ​പ്പോ​ൾ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ലം ച​ന്തേ​ര സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ല​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ആ​റു കേ​സു​ക​ൾ ക​ണ്ണൂ​ർ റൂ​റ​ലി​ലെ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സി​റ്റി​യി​ലെ ക​സ​ബ, കൊ​ച്ചി സി​റ്റി​യി​ലെ എ​ള​മ​ക്ക​ര എ​ന്നീ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് കാ​സ​ർ​കോ​ട് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​റി​യി​ച്ചു. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ബി.​വി. വി​ജ​യ​ഭാ​ര​ത് റെ​ഡ്ഡി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി സി.​കെ. സു​നി​ൽ കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ച​ന്തേ​ര ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ചീ​മേ​നി, വെ​ള്ള​രി​ക്കു​ണ്ട്, നീ​ലേ​ശ്വ​രം, ചി​റ്റാ​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

