Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 2:54 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 2:54 PM IST

    സൈ​ബ​ര്‍ ത​ട്ടി​പ്പ്: യു​വാ​വി​ന് അ​രക്കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം ന​ഷ്ടം

    crime news
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ക​ണ്ണൂ​ർ: വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പു സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ കെ​ണി​യി​ൽ​പെ​ട്ട എ​ട​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വി​ന് അ​ര​ക്കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ ന​ഷ്ട​മാ​യി. എ​ട​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 43 കാ​ര​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​റ്റ​ലി​യി​ൽ ഹെ​ഡ് ഷെ​ഫ് ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് വി​വി​ധ കാ​ല​യ​ള​വു​ക​ളി​ലാ​യി 53.94 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് വി​വി​ധ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലാ​യി ത​ട്ടി​പ്പു​സം​ഘം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. വി​സ ശ​രി​യാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം 2023 ഡി​സം​ബ​ർ 18 മു​ത​ൽ 2025 ജൂ​ലൈ 30വ​രെ കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​യി വാ​ട്സ്ആ​പ് വ​ഴി​യും ഇ-​മെ​യി​ൽ വ​ഴി​യും യു​വാ​വി​നെ നി​ര​ന്ത​രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച പ​ണ​മോ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത ജോ​ലി​യോ ല​ഭ്യ​മാ​കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് യു​വാ​വ് സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

