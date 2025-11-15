Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    15 Nov 2025 12:18 PM IST
    സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പ്: യു​വാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    സുജിത്ത്

    വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി: സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​കേ​സി​ൽ പി​ടി​കി​ട്ടാ​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി​യെ വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മു​ള​ങ്കു​ന്ന​ത്തു​കാ​വ്-​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് റൂ​ട്ടി​ലോ​ടു​ന്ന ബ​സി​ലെ ക​ണ്ട​ക്ട​റാ​യ ക​ട്ടി​ള​പൂ​വം പു​തു​പ​ള്ളി വീ​ട്ടി​ൽ സു​ജി​ത്തി​നെ​യാ​ണ് (27) വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഹ​രി​ഹ​ര​സൂ​നു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    സു​ഹൃ​ത്തി​ന്റെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് മു​ഖാ​ന്ത​രം അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി പ​ണം ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന വ്യ​ക്തി​യാ​യി​രു​ന്നു സു​ജി​ത്ത്. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ അ​ന​ധി​കൃ​ത പ​ണം ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ് സം​ഘം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ പ്ര​ദീ​പ്, എ.​എ​സ്.​ഐ സു​ധീ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

