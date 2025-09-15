Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 2:02 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 2:02 PM IST

    കോന്നി ഉരുട്ടിക്കൊലക്ക്​ 40 വർഷം

    കോ​ന്നി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ജോ​സ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നെ​യാ​ണ്​1984 ന​വം​ബ​റി​ൽ ഉ​രു​ട്ടി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്​
    ജോ​സ്‌ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ

    കോ​ന്നി: പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ഉ​രു​ട്ടി​ക്കൊ​ല​ക്ക്​ ന​വം​ബ​ർ 12ന് 40 ​വ​ർ​ഷം തി​ക​യു​ന്നു. ഷാ​പ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി ജോ​സ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നെയാണ്​ ഉല​ക്ക​കൊ​ണ്ട്​ ​ സ്​റ്റേഷനിൽ​ ഉ​രു​ട്ടി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ക്രൂ​ര​മാ​യ മ​ർ​ദ​ന​മു​റ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ ഒ​ന്നൊ​ന്നാ​യി പു​റ​ത്തു​വ​രു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് നാ​ടി​നെ ന​ടു​ക്കി​യ പൊ​ലീ​സ് പീ‌​ഡ​ന​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​യി​ലാ​ണ് കോ​ന്നി. 1984 ന​വം​ബ​റി​ലാ​ണ് കോ​ന്നി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ജോ​സ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ എ​ന്ന യു​വാ​വ് മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ മ​രി​ച്ച​ത്.

    ഏ​ഴു​ദി​വ​സ​ത്തെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ മൂ​ന്നാം​മു​റ​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ്‌ കോ​ട്ട​യം അ​തി​ര​മ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ജോ​സ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ മ​രി​ച്ച​ത്. കോ​ന്നി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വ്യ​ക്തി​വി​രോ​ധ​മാ​യി​രു​ന്നു കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പി​ന്നീ​ട് ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ചാ​ങ്കൂ​ർ മു​ക്കി​ലെ ക​ള്ളു​ഷാ​പ്പി​ലെ വി​ല്പ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു ജോ​സ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ. ഷാ​പ്പി​നു സ​മീ​പം അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് അ​ക്കാ​ല​ത്ത്‌ ഫ​ർ​ണി​ച്ച​റ​ട​ക്കം മോ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ജോ​സ് എ​ന്ന​യാ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ വി​റ്റ​തെ​ന്ന് പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ത് ജോ​സ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, ജോ​സ്‌ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നോ​ടു​ള്ള വ്യ​ക്തി​വി​രോ​ധ​വും മു​ൻ​വി​ധി​യു​മാ​ണ്‌ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലേ​ക്ക്‌ ന​യി​ച്ച​ത്‌. ഷാ​പ്പി​ൽ​വ​ന്ന്‌ ക​ഴി​ച്ചി​ട്ട് കാ​ശ് കൊ​ടു​ക്കാ​തെ പോ​കു​ന്ന​ത് ജോ​സ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്‌​ത​തി​ന്‍റെ പ​ക തീ​ർ​ക്കു​ക​കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ.

    അ​ന്ന​ത്തെ കോ​ന്നി എ​സ്.​ഐ ബാ​ബു​രാ​ജ്, കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ​മാ​രാ​യ ച​ക്ര​പാ​ണി, ര​ഘു​നാ​ഥ​പി​ള്ള എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. ഏ​ഴു ദി​വ​സ​മാ​ണ് അ​ന്യാ​യ ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ​വെ​ച്ച​ത്. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​തു​മി​ല്ല. സി.​ഐ രാ​ജ​ഗോ​പാ​ലാ​ചാ​രി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും വി​ട്ട​യ​ക്കാ​ൻ എ​സ്.​ഐ കൂ​ട്ടാ​ക്കി​യി​ല്ല.

    ആ​റു​ദി​വ​സം നി​ര​ന്ത​രം മ​ർ​ദി​ച്ചി​ട്ടും ജോ​സി​ൽ​നി​ന്ന്‌ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച മൊ​ഴി കി​ട്ടി​യി​ല്ല. ഏ​ഴാം​ദി​വ​സം പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ലെ സി.​ഐ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. അ​വി​ടെ മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം ഉ​രു​ട്ട​ലും​കൂ​ടി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്‌​ട​പ്പെ​ട്ടു. വീ​ഴ്‌​ച​വ​രു​ത്തി​യ ജി.​ഡി ചു​മ​ത​ല​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ൻ പി​ന്നീ​ട് വി​ഷം ക​ഴി​ച്ച് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി.

    പൊ​ലീ​സി​നെ​തി​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലാ​ക​മാ​നം പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ജാ​മ്യം കി​ട്ടി. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു വി​ചാ​ര​ണ. ജോ​സി​ന്റെ ഭാ​ര്യ സൂ​സി​യു​ടെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​പ്ര​കാ​രം അ​ഡ്വ. ജി. ​ജ​നാ​ർ​ദ​ന​ക്കു​റു​പ്പി​നെ സ്‌​പെ​ഷ​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​റാ​യി നി​യ​മി​ച്ചു. അ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക പ്ര​മു​ഖ​രാ​യി​രു​ന്ന കു​ഞ്ഞി​രാ മേ​നോ​നും മ​ഹേ​ശ്വ​ര​ൻ​പി​ള്ള​യു​മെ​ല്ലാം പ്ര​തി​ഭാ​ഗ​ത്ത്‌ അ​ണി​നി​ര​ന്ന​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​ക​ളാ​യ പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ കോ​ട​തി ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ശി​ക്ഷി​ച്ചു.

    TAGS:custodial deathPathanamthitta NewsKonni police stationCrime
