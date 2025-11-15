Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രതി 12...
    Crime
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 12:06 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 12:06 PM IST

    ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രതി 12 വർഷത്തിനുശേഷം പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രതി 12 വർഷത്തിനുശേഷം പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    മോ​ഹ​ന​ൻ

    Listen to this Article

    വ​ള്ളി​കു​ന്നം: 12 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു മു​മ്പ് കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ശേ​ഷം ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞു വ​ന്നി​രു​ന്ന പ്ര​തി​യെ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വ് തെ​ക്കേ​മ​ങ്കു​ഴി പേ​രൂ​ർ കോ​ട്ട​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ പാ​ട്ടു​കു​ട്ട​ൻ എ​ന്ന മോ​ഹ​ന​ൻ (55) നെ​യാ​ണ് വ​ള്ളി​കു​ന്നം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ഇ​ല​ക്ഷ​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി എം. ​പി. മോ​ഹ​ന ച​ന്ദ്ര​ശ​ന്‍റ നി​ർ​ദ്ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം ലോ​ങ് പെ​ൻ്റി​ങ് വാ​റ​ന്റു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. 2012 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് ആ​ധാ​രം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്ക​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് തെ​ക്കേ മ​ങ്കു​ഴി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സു​ശീ​ല​ൻ എ​ന്ന​യാ​ളെ മ​ർ​ദ്ദി​ച്ച​ശേ​ഷം ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​വു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ ഡി ​വൈ.​എ​സ്.​പി എം.​കെ.​ബി​നു​കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​ള്ളി​കു​ന്നം പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ആ​ർ.​സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, സ​ബ് ഇ​ൻ്സെ​പ്ക​ട​ർ ജി. ​രാ​ജീ​വ്, സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​രാ​യ എം. ​അ​ഖി​ൽ കു​മാ​ർ, എ. ​ഫി​റോ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കു​ടി​യ​ത്. കാ​യം​കു​ളം ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:AlappuzhaArrest
    News Summary - crime Suspect arrested after 12 years
    Similar News
    Next Story
    X