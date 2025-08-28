Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    28 Aug 2025 12:52 PM IST
    Updated On
    28 Aug 2025 12:52 PM IST

    അമിത പലിശക്ക്​ പകരമായി വാഹനം തട്ടിയെടുത്തയാൾ പിടിയിൽ

    അമിത പലിശക്ക്​ പകരമായി വാഹനം തട്ടിയെടുത്തയാൾ പിടിയിൽ
    പാ​റ​ശ്ശാ​ല: അ​മി​ത പ​ലി​ശ​ക്ക്​ ന​ല്‍കി​യ പ​ണ​ത്തി​ന് ഈ​ടാ​യി യു​വാ​വി​നെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​യാ​ള്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍. കൊ​റ്റാ​മം സ്വ​ദേ​ശി ഹ​ര​ന്‍ (30)ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. പാ​റ​ശ്ശാ​ല പോ​ലീ​സ് ഇ​യാ​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ അ​മി​ത പ​ലി​ശ​ക്ക്​ ന​ല്‍കി​യ പ​ണ​ത്തി​ന് ഈ​ടാ​യി വാ​ങ്ങി​യ നാ​ലു കാ​റു​ക​ള്‍, ക​ണ​ക്കി​ല്‍ പെ​ടാ​ത്ത ര​ണ്ട്​ ല​ക്ഷം രൂ​പ, ഏ​ഴു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ര്‍.​സി. ബു​ക്ക്, പ​ല​രി​ല്‍ നി​ന്നും ഒ​പ്പി​ട്ടു വാ​ങ്ങി​യ ചെ​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഹ​ര​നി​ല്‍ നി​ന്നും പ​ണം ക​ടം വാ​ങ്ങി​യ മ​ര്യാ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി വി​ശാ​ഖ് വി​ജ​യ​ന്റെ പി​താ​വ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ ന​ല്‍കി​യ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പോ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്: ഒ​ന്ന​ര​വ​ര്‍ഷം മു​ന്‍പ് വി​ശാ​ഖ് ഹ​ര​നി​ല്‍ നി​ന്ന് ആ​റ​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ പ​ലി​ശ​ക്ക്​ വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. പ​ല​ത​വ​ണ​യാ​യി 17 ല​ക്ഷം രൂ​പ തി​രി​ച്ചു ന​ല്‍കി. വീ​ണ്ടും പ​ണം ന​ല്‍കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​ശാ​ഖി​ന്റെ കാ​ര്‍ ഈ​ടാ​യി ഹ​ര​ന്‍ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. വാ​ഹ​നം വി​ട്ടു ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ന് വി​ശാ​ഖ് പ​ല​രി​ല്‍ നി​ന്നും പ​ണം ക​ടം വാ​ങ്ങി വീ​ണ്ടും ന​ല്‍കി​യെ​ങ്കി​ലും കാ​ര്‍ മ​ട​ക്കി ന​ല്‍കി​യി​ല്ല. വാ​ഹ​നം വി​ട്ടു ന​ല്‍കാ​ന്‍ വി​ശാ​ഖി​ന്റെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ള്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ങ്കി​ലും ഇ​യാ​ള്‍ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ഇ​തേ​തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ 19ന് ​പി​താ​വ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    പാ​റ​ശ്ശാ​ല, ഉ​ദി​യ​ന്‍കു​ള​ങ്ങ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി വാ​ഹ​നം, ഭൂ​മി​യു​ടെ രേ​ഖ​ക​ള്‍, ആ​ര്‍.​സി, ബു​ക്ക്, ചെ​ക്ക് എ​ന്നി​വ വാ​ങ്ങി അ​മി​ത പ​ലി​ശ​ക്ക്​ പ​ണം ന​ല്‍കു​ന്ന ഒ​ട്ടേ​റെ പേ​ര്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പൊ​ലീ​സി​ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ലി​ശ വൈ​കി​യാ​ല്‍ ഗു​ണ്ടാ സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ക്കൊ​പ്പം എ​ത്തു​ന്ന സം​ഘം വീ​ടു ക​യ​റി ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​ണം കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ രീ​തി.

    Girl in a jacket

