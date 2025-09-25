Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    25 Sept 2025 3:13 PM IST
    25 Sept 2025 3:13 PM IST

    ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഏ​ഴ​രക്കോടി ത​ട്ടി​യ കേ​സ്; ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചു

    സി​ന്ധു

    ക​ണ്ണൂ​ര്‍: ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ കൃ​ഷ്ണ ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ല്‍നി​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി ഏ​ഴ​രക്കോ​ടി ത​ട്ടി​യ കേ​സി​ല്‍ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ണ​വി​ഭാ​ഗം അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ച് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചു. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ മു​ന്‍ ചീ​ഫ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റാ​യി​രു​ന്ന ചി​റ​ക്ക​ലി​ലെ കെ. ​സി​ന്ധു​വും ഭ​ര്‍ത്താ​വ് ബാ​ബു​വു​മാ​ണ് കേ​സി​ല്‍ പ്ര​തി​ക​ള്‍. ജ്വ​ല്ല​റി മാ​നേ​ജി​ങ് പാ​ര്‍ട്ണ​ര്‍ ഡോ. ​സി.​വി. ര​വീ​ന്ദ്ര​നാ​ഥി​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ല്‍ 2023 ജൂ​ലൈ മൂ​ന്നാം തീ​യ​തി​യാ​ണ് ടൗ​ണ്‍ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ല്‍ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ച് സി​ന്ധു ഏ​ഴ​രക്കോ​ടി ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​തി. പി​ന്നീ​ട്, ഡി.​ജി.​പി​യു​ടെ നി​ര്‍ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം കേ​സ് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ടി.​പി. സു​മേ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ബി. ​അ​നീ​ഷാ​ണ് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച​ത്.

    65ഓ​ളം രേ​ഖ​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും 60 സാ​ക്ഷി​ക​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു​മാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ കു​റ്റ​പ​ത്രം ന​ല്‍കി​യ​ത്. എ​സ്.​ഐ കെ. ​ശ്രീ​ജി​ത്ത്, എ.​എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ശ​ശി​പ്ര​സാ​ദ്, കാ​ര്‍ത്തി​ക, രൂ​പേ​ഷ്, സി.​പി.​ഒ ശ്രീ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രും കേ​സ​ന്വേ​ഷി​ച്ച സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ഡം​ബ​ര ജീ​വി​തം, ധൂ​ർ​ത്ത്

    സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ചീ​ഫ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റാ​യ സി​ന്ധു ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ല്‍ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ച് ഏ​ഴ​ര​ക്കോ​ടി ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത് ആ​ഡം​ബ​ര ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കാ​ൻ. ചി​റ​ക്ക​ലി​ൽ നീ​ലാ​ഞ്ജ​ന​മെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ആ​ഡം​ബ​ര വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ചു. ലി​ഫ്റ്റ് സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള കോ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ല​വ​രു​ന്ന വീ​ടാ​ണ് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ സി​ന്ധു​വി​ന്റെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് ബാ​ബു ക​ണ്ണൂ​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലും ഗ​ൾ​ഫി​ലും റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​യാ​ളും കോ​ടി​ക​ൾ ധൂ​ർ​ത്ത​ടി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കോ​ടി​ക​ൾ ത​ട്ടി​യി​ട്ടും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ​ത്. അ​ടു​പ്പ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം സി​ന്ധു സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യ​താ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    X