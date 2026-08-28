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    Crime
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 10:37 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 10:37 PM IST

    ഐ.എസ്.ഐക്കായി ചാരവൃത്തി; ഡൽഹിയിൽ ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽ

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    ഐ.എസ്.ഐക്കായി ചാരവൃത്തി; ഡൽഹിയിൽ ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽ
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പാ​കി​സ്താ​ൻ ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ ഐ.​എ​സ്.​ഐ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ചാ​ര​ശൃം​ഖ​ല​യെ ത​ക​ർ​ത്ത​താ​യി ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ്. 2024 മു​ത​ൽ ഐ.​എ​സ്.​ഐ​ക്കാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സിം ​കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ദു​ബൈ വ​ഴി പാ​കി​സ്താ​നി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹി​ൽ (25), ഭാ​ര്യ സ​മീ​റ (21) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ഇ​വ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സൈ​നി​ക താ​വ​ള​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ളു​ക​ളെ റി​ക്രൂ​ട്ട് ചെ​യ്ത​താ​യി പൊ​ലീ​സ് ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. 2024ൽ ​സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മം വ​ഴി​യാ​ണ​ത്രെ ഇ​വ​ർ പാ​കി​സ്താ​ൻ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് സിം ​കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത​തി​ന് 30,000 രൂ​പ കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​താ​യും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ഹി​ലി​ന്റെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പാ​കി​സ്താ​ൻ ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ൽ, താ​നും സ​മീ​റ​യും ചേ​ർ​ന്ന് 2024ലും 2025​ലു​മാ​യി എ​ട്ട് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സിം ​കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ദു​ബൈ വ​ഴി പാ​കി​സ്താ​നി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​താ​യി സ​ഹി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്രെ.

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    TAGS:National SecurityPolice
    News Summary - Couple arrested in Delhi for allegedly spying for Pakistan’s ISI
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