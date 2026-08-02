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    Crime
    Posted On
    date_range 2 Aug 2026 8:32 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Aug 2026 8:36 AM IST

    നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽനിന്ന് ഇലക്ട്രിക് വയറുകൾ മോഷണം; പ്രതികൾ പിടിയിൽ

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    നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽനിന്ന് ഇലക്ട്രിക് വയറുകൾ മോഷണം; പ്രതികൾ പിടിയിൽ
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    കൊച്ചി: മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് വയറുകൾ മോഷണം നടത്തിയ കേസിൽ രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ. പേഴക്കാപ്പിള്ളി എസ് വളവ് ഭാഗത്തെ പാലത്തിങ്കൽ പുത്തൻപുരയിൽ അർഷാദ് (47), മോഷണ മുതലുകൾ വാങ്ങിയ ആക്രി കടയുടമ പുന്നോപടി കൂരിക്കാവ് കളപ്പുരയിൽ വീട്ടിൽ ഷാനവാസ് (42) എന്നിവരെ മൂവാറ്റുപുഴ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

    കഴിഞ്ഞ മാസം 31ന് രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്. പിടിയിലായ അർഷാദ് നിരവധി മോഷണക്കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഷാനവാസിന്റെ ആക്രി കടയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മോഷണം പോയ ഇലക്ട്രിക് വയറുകൾ പൊലീസ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

    എസ്.ഐമാരായ എം.എം. ഉബൈസ്, സി.ആർ. രഞ്ചുമോൾ, പോൾ മാത്യു, വി.സി. സജി, എ.എസ്.ഐ കെ.എസ്. ഷിനു എന്നിവരടങ്ങിയ അന്വേഷണ സംഘമാണ് പ്രതികളെ വലയിലാക്കിയത്.

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    TAGS:houseconstructionsuspectstheftcasearrestedElectric Wire
    News Summary - നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽനിന്ന് ഇലക്ട്രിക് വയറുകൾ മോഷണം; പ്രതികൾ പിടിയിൽ
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