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    മകൾ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പരാതി; വയോധികന്റെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടത്തി

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    മകൾ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പരാതി; വയോധികന്റെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടത്തി
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    മം​ഗ​ളൂ​രു: സ്വ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ മ​ക​ൾ വ​യോ​ധി​ക​നാ​യ പി​താ​വി​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ട് മാ​സം മു​മ്പ് സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​യാ​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​യ​ൻ​സ് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി (എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​ൽ) പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു.

    മം​ഗ​ളൂ​രു കൊ​ട്ടാ​ര ഫ​സ്റ്റ് ക്രോ​സ് നി​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന ആ​ൽ​ബ​ർ​ട്ട് റെ​ഗോ​യു​ടെ (86) മൃ​ത​ദേ​ഹ​മാ​ണ് കു​ന്തി​ക്കാ​ന​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള ഡെ​റെ​ബെ​യി​ൽ പ​ള്ളി​യു​ടെ പ​രി​സ​ര​ത്തു​ള്ള സെ​മി​ത്തേ​രി​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. ജൂ​ലൈ 19നാ​ണ് സം​ശ​യാ​സ്പ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. ഒ​പ്പം താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന മ​ക​ൾ മാ​യ റെ​ഗോ പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ടം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​തെ​യും, മ​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​റ്റ് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും മ​തി​യാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​തെ​യും അ​ടു​ത്ത സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ അ​ന്ത്യ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ ആ​ൽ​ബ​ർ​ട്ട് റെ​ഗോ​യു​ടെ സു​ഹൃ​ത്ത് ഹ​രോ​ൾ​ഡ് പെ​രേ​ര ഉ​ർ​വ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. മാ​യ റെ​ഗോ​ക്കും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. ആ​ൽ​ബ​ർ​ട്ട് റെ​ഗോ​യു​ടെ സ്വ​ത്ത് മ​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​ൻ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തി​യെ​ന്നും പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. പ​ര​സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്നും ഡോ​ക്ട​റു​ടെ​യും പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ണ്ടെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ആ​ൽ​ബ​ർ​ട്ട് റെ​ഗോ നേ​ര​ത്തെ വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്ത് സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റ് ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു മ​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നു. മ​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ പീ​ഡ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ്വ​ത്തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​ൻ നേ​രി​ട്ട ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ആ​ൽ​ബ​ർ​ട്ട് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ പ​റ​യു​ന്നു.

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    News Summary - Complaint filed against daughter for murder
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