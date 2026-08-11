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    Crime
    Posted On
    date_range 11 Aug 2026 12:29 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2026 12:29 PM IST

    സ്വർണപ്പണയത്തിലൂടെ തട്ടിപ്പ്; യുവമോർച്ച ജില്ല സെക്രട്ടറിയടക്കം മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ പരാതി

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    ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​ന് വി​ളി​ച്ച ശേ​ഷം സ്ത്രീ​യെ അ​ക്ര​മി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി
    സ്വർണപ്പണയത്തിലൂടെ തട്ടിപ്പ്; യുവമോർച്ച ജില്ല സെക്രട്ടറിയടക്കം മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ പരാതി
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    ചാ​രും​മൂ​ട്: സ്വ​കാ​ര്യ സ്വ​ർ​ണ​പ്പ​ണ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്നും വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്ത​വ​രെ ഉ​ട​മ​യും കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് സ്വ​ർ​ണ​വും പ​ണ​വും തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​തെ വ​ഞ്ചി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി. ചു​ന​ക്ക​ര കോ​മ​ല്ലൂ​രി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ശ്രീ​ല​കം ഫി​നാ​ൻ​സി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​പ്പ​ണ​യം വ​ച്ച് വ​ഞ്ചി​ത​രാ​യ സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഉ​ട​മ ക​റ്റാ​നം സ്വ​ദേ​ശി​നി സു​മ വി​നോ​ദ്, ക​രി​മു​ള​യ്‌​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി സു​ബീ​ന, കോ​മ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി സ​ര​സ്വ​തി​യ​മ്മ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ർ.

    ചാ​രും​മൂ​ട്ടി​ൽ പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​ന്റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പ​ണ​യ സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ മൂ​ന്നാം​കു​റ്റി സ്വ​ദേ​ശി രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി ചു​ന​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി ടി​നു ത​മ്പാ​ൻ, യു​വ​മോ​ർ​ച്ച ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ചു​ന​ക്ക​ര കോ​മ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി രാ​ഹു​ൽ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് പ​രാ​തി. സൗ​ഹൃ​ദം മു​ത​ലാ​ക്കി മ​റ്റ് ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ണ​യം വ​ച്ചി​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ ഉ​രു​പ്പ​ടി​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ പ​ലി​ശ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​വെ​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഇ​വ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ പ​ണ​യം തി​രി​കെ​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ചെ​ല്ലു​മ്പോ​ൾ ടി​നു ത​മ്പാ​ൻ അ​വ​ധി പ​റ​ഞ്ഞു വി​ടു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്.

    വാ​യ്പാ തു​ക​യും പ​ലി​ശ​യും തി​രി​ച്ച​ട​ച്ച​വ​ർ​ക്കും സ്വ​ർ​ണ ഉ​രു​പ്പ​ടി​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​തെ അ​വ​ധി പ​റ​ഞ്ഞ് മ​ട​ക്കി വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും സു​മ​യു​ടെ മാ​ത്രം 52 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണ ഉ​രു​പ്പ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ടി​നു​വും രാ​ഹു​ലും രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യും ഇ​ട​പെ​ട്ട് ഇ​വി​ടെ പ​ണ​യം വെ​പ്പി​ച്ച​ത്. കൂ​ടാ​തെ സൗ​ഹൃ​ദം മു​ത​ലാ​ക്കി ടി​നു ആ​റ് ല​ക്ഷം രൂ​പ ക​ട​മാ​യും വാ​ങ്ങി​യെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന് സു​മ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ണ​യം തി​രി​കെ എ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ധി പ​റ​യു​ക​യും മ​റ്റൊ​രു ബാ​ങ്കി​ൽ പ​ണ​യം മാ​റ്റി വ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് മ​ട​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. സു​ബീ​ന​യേ​യും ഗ​ൾ​ഫി​ലു​ള്ള ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ​യും രാ​ഹു​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ പ​ലി​ശ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ഇ​വി​ടെ പ​ണ​യം വ​യ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​റ് മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ആ​റ് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ പ​ണ​യ​മാ​ണ് സു​ബീ​ന ഇ​വി​ടെ വ​ച്ച​ത്. വാ​യ്പാ​തു​ക​യും പ​ലി​ശ​യും അ​ട​ച്ചി​ട്ടും പ​ണ​യ ഉ​രു​പ്പ​ടി ന​ൽ​കാ​തെ അ​വ​ധി പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് സു​ബീ​ന പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​റ്റൊ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ വ​ച്ചി​രു​ന്ന സ​ര​സ്വ​തി​യ​മ്മ​യു​ടെ നാ​ല് പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണം ഇ​വ​ർ ത​ന്നെ പ​ണം കൊ​ടു​ത്ത് എ​ടു​പ്പി​ച്ച് ഇ​വ​രു​ടെ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​വ​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ 80000 രൂ​പ സ​ര​സ്വ​തി​യ​മ്മ അ​ട​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ത​ട്ടി​പ്പാ​ണെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ സു​മ വി​നോ​ദ് ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്. പി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് കു​റ​ത്തി​കാ​ട് പൊ​ലീ​സ് പ​രാ​തി​ക്കാ​രു​ടെ മൂ​ന്ന് കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ൾ പ​രാ​തി​യു​മാ​യി ഇ​പ്പോ​ൾ പൊ​ലീ​സ്‌ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നി​ടെ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​നെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ത​ന്നെ വി​ളി​ച്ചു വ​രു​ത്തു​ക​യും രാ​ഹു​ലും ടി​നു​വി​ന്റെ ഭ​ർ​ത്താ​വും ചേ​ർ​ന്ന് മ​ർ​ദ്ദി​ച്ച​താ​യും സു​മ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നൂ​റ​നാ​ട് പൊ​ലീ​സും ഒ​രു കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ഘ​ത്തെ ഉ​ട​ൻ പി​ടി​കൂ​ടി പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും സ്ത്രീ​യെ അ​ക്ര​മി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ട​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം

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    TAGS:Crime Newsdistrict secretaryyuva morchagold investment fraud
    News Summary - സ്വർണപ്പണയത്തിലൂടെ തട്ടിപ്പ്; യുവമോർച്ച ജില്ല സെക്രട്ടറിയടക്കം മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ പരാതി
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