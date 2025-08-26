Begin typing your search above and press return to search.
    കോളജ് വിദ്യാർഥിനിയായ 19കാരിയെ പുരുഷസുഹൃത്ത് വീട്ടിൽ കയറി വെടിവെച്ചുകൊലപ്പെടുത്തി

    കോളജ് വിദ്യാർഥിനിയായ 19കാരിയെ പുരുഷസുഹൃത്ത് വീട്ടിൽ കയറി വെടിവെച്ചുകൊലപ്പെടുത്തി
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കൊൽക്കത്ത: ​കോളജ് വിദ്യാർഥിനിയായ 19കാരിയെ പുരുഷസുഹൃത്ത് വീട്ടിൽ കയറി വെടിവെച്ചുകൊലപ്പെടുത്തി. പശ്ചിമബംഗാൾ നദിയയിലെ കൃഷ്ണനഗറിലാണ് സംഭവം. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ കൃഷ്ണനഗർ സ്വദേശിയായ ദേവ് രാജ് സിങിനെ നദിയ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. യുവാവുമായുള്ള പ്രണയ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ യുവതി ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പകയാണ് ​കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് പൊലീസ്‍ വ്യക്തമാക്കി.

    കൃഷ്ണനഗർ വനിത കോളജിന് സമീപമുള്ള​ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടി​ലേക്ക് തിങ്കളാഴ്ച പ്രതി കടന്നുകയറുകയായിരുന്നുവെന്ന് ജില്ല പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് കെ. അമർനാഥ് പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടിയുമായി വാക്കേറ്റമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ, വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ​പ്രതിയുടെ മൊഴി. പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരന്റെ സുഹൃത്തുകൂടിയായിരുന്നു ദേവ് രാജ് സിങ്.

    സംഭവസമയത്ത്, ​യുവതിയുടെ മാതാവും സഹോദരനും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ശബ്ദം​ കേട്ട് ഇരുവരും ഓടിയെത്തിയപ്പോഴേക്കും പ്രതി കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. തലയിൽ രണ്ടുവട്ടം വെടിയേറ്റ യുവതി സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം നീറ്റ് പരീക്ഷാ പരിശീലനം നടത്തിവരികയായിരുന്ന യുവതി വ്യാഴാഴ്ച കോളജിൽ പ്രവേശനം നേടാനിരിക്കെയാണ് ദാരുണാന്ത്യം.

