Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 10:34 AM IST

    ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനെ ചൊല്ലി തർക്കം സഹപ്രവർത്തകനെ ഡംബൽകൊണ്ട് തലക്കടിച്ചുകൊന്നു

    murder case
    കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീമേഷ് ബാബു,അറസ്റ്റിലായ സോമല വംശി

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: രാത്രി ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനെ ചൊല്ലി തർക്കം. 24കാരൻ സഹപ്രവർത്തകനെ ഡംബൽകൊണ്ട് തലക്കടിച്ചുകൊന്നു.

    ചിത്ര ദുർഗ സ്വദേശിയായ ഭീമേഷ് ബാബുവാണ് (41) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വിജയവാഡ സ്വദേശി സോമല വംശി അറസ്റ്റിൽ. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ച 1.30ഓടെയാണ് സംഭവം. ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ ബാങ്ക് എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരാണ് ഇവർ.

    ലൈറ്റ് ഓഫാക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി തർക്കിക്കുന്നതിനിടെ സോമല ഓഫിസിലിരുന്ന ഡംബൽ എടുത്ത് ഭീമേഷിന്റെ തലയുടെ മുൻഭാഗത്ത് അടിക്കുകയായിരുന്നു. ഭീമേഷ് സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. തുടർന്ന് സോമല ഗോവിന്ദരാജ് നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാവുകയായിരുന്നു.

