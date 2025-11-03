ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനെ ചൊല്ലി തർക്കം സഹപ്രവർത്തകനെ ഡംബൽകൊണ്ട് തലക്കടിച്ചുകൊന്നു

Begin typing your search above and press return to search.
3 Nov 2025 10:34 AM IST
3 Nov 2025 10:34 AM IST
ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനെ ചൊല്ലി തർക്കം സഹപ്രവർത്തകനെ ഡംബൽകൊണ്ട് തലക്കടിച്ചുകൊന്നുtext_fields
News Summary - Colleague beaten to death
ബംഗളൂരു: രാത്രി ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനെ ചൊല്ലി തർക്കം. 24കാരൻ സഹപ്രവർത്തകനെ ഡംബൽകൊണ്ട് തലക്കടിച്ചുകൊന്നു.
ചിത്ര ദുർഗ സ്വദേശിയായ ഭീമേഷ് ബാബുവാണ് (41) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വിജയവാഡ സ്വദേശി സോമല വംശി അറസ്റ്റിൽ. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ച 1.30ഓടെയാണ് സംഭവം. ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ ബാങ്ക് എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരാണ് ഇവർ.
ലൈറ്റ് ഓഫാക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി തർക്കിക്കുന്നതിനിടെ സോമല ഓഫിസിലിരുന്ന ഡംബൽ എടുത്ത് ഭീമേഷിന്റെ തലയുടെ മുൻഭാഗത്ത് അടിക്കുകയായിരുന്നു. ഭീമേഷ് സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. തുടർന്ന് സോമല ഗോവിന്ദരാജ് നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാവുകയായിരുന്നു.
