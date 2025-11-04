Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightകോയമ്പത്തൂർ...
    Crime
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 10:23 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 10:23 PM IST

    കോയമ്പത്തൂർ പീഡനക്കേസ്: മൂന്ന് പ്രതികളെ കാലിൽ വെടിവെച്ച് പിടികൂടി

    text_fields
    bookmark_border
    കോയമ്പത്തൂർ പീഡനക്കേസ്: മൂന്ന് പ്രതികളെ കാലിൽ വെടിവെച്ച് പിടികൂടി
    cancel
    Listen to this Article

    ചെ​ന്നൈ: കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ൽ കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത കേ​സി​ലെ മൂ​ന്നു പ്ര​തി​ക​ളെ​യും പി​ടി​കൂ​ടി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച തു​ടി​യ​ല്ലൂ​ർ വെ​ള്ള​ക്കി​ണ​റി​ന​ടു​ത്ത് വെ​ച്ച് ശി​വ​ഗം​ഗ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ഗു​ണ (20), സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ സ​തീ​ഷ് (30), കാ​ർ​ത്തി​ക് (21) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    കൂ​ലി​പ്പ​ണി​ക്കാ​രാ​യ മൂ​വ​രും കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ കാ​ലി​ൽ പൊ​ലീ​സ് വെ​ടി​വെ​ച്ചു വീ​ഴ്ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രെ കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സി​നെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ വെ​ടി​വെ​ച്ച​താ​യാ​ണ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് മ​ധു​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ പി.​ജി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ മൂ​ന്നം​ഗ​സം​ഘം കൂ​ട്ട ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime News
    News Summary - Coimbatore gang rape: Police arrest three men after shooting them in legs
    Similar News
    Next Story
    X