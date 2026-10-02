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    കണ്ണിൽ മുളക്‌‌ സ്‌പ്രേ തളിച്ച്‌ കാറും പണവും കവർന്ന രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

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    കണ്ണിൽ മുളക്‌‌ സ്‌പ്രേ തളിച്ച്‌ കാറും പണവും കവർന്ന രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ
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    കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ/ക​ൽ​പ​റ്റ: ക​ണ്ണി​ൽ മു​ള​ക്‌‌ സ്‌​പ്രേ ത​ളി​ച്ച്‌ വ​ഴി​യി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി കാ​റും പ​ണ​വും ക​വ​ർ​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ത​ല​ശ്ശേ​രി മൂ​ത്തേ​ട​ത്ത് താ​ഴെ​കു​നി​യി​ൽ എം.​കെ. ര​ഞ്ജി​ത്ത് (32), മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ഉ​രു​വ​ച്ചാ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി സൗ​ര​വ് സു​നി​ൽ (26) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    കൊ​ടു​വ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ജാ​ഫ​റി​ന് നേ​രെ മീ​ന​ങ്ങാ​ടി ചി​ല്ലി​ങ് പ്ലാ​ന്റി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ബേ​ഗൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് കൊ​ടു​വ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ജാ​ഫ​റി​നെ ര​ണ്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യെ​ത്തി​യ പ​ത്തം​ഗ ആ​യു​ധ​ധാ​രി​ക​ളാ​യ സം​ഘം ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ജാ​ഫ​റി​ന്റെ ഇ​ന്നോ​വ കാ​റും അ​തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 21,000 രൂ​പ​യും പ്ര​തി​ക​ൾ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ സം​ഘ​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​തി​ർ​ത്തി കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ നീ​ണ്ടു​നോ​ക്കി ഭാ​ഗ​ത്തു​വെ​ച്ച് സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ട കാ​റു​ക​ൾ ത​ട​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും സം​ഘ​ത്തി​ലെ പ​ല​രും ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​രും പൊ​ലീ​സും ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​ൽ, ബാ​വ​ലി പു​ഴ​യി​ലൂ​ടെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച സൗ​ര​വി​നെ​യും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ര​ഞ്ജി​ത്തി​നെ​യും പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത ഇ​ന്നോ​വ കാ​ർ കേ​ള​ക​ത്ത് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. സീ​റ്റു​ക​ൾ കു​ത്തി​പ്പൊ​ളി​ച്ച് ചി​ല്ലു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്ത നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു വാ​ഹ​നം.

    പ്ര​തി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച കാ​റു​ക​ളി​ൽ വ്യാ​ജ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി ഡി.​വൈ.​എ​സ്‌.​പി എം.​എം. അ​ബ്‌​ദു​ൽ ക​രീം, മീ​ന​ങ്ങാ​ടി സി.​ഐ. ബി​ജു ആ​ൻ്റ​ണി, എ​സ്.​ഐ. സ​ന്തോ​ഷ്, കേ​ള​കം എ​സ്.​ഐ. വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം മ​റ്റ് പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി തെ​ര​ച്ചി​ൽ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി.

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    News Summary - Chilli Spray Robbery: Two Arrested in Wayanad After Car and Cash Heist
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