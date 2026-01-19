Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightകുഞ്ഞിനെ കടലിലെറിഞ്ഞു...
    Crime
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 11:14 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 11:14 PM IST

    കുഞ്ഞിനെ കടലിലെറിഞ്ഞു കൊന്ന കേസ്: മാതാവ് ശ​ര​ണ്യ കുറ്റക്കാരി

    text_fields
    bookmark_border
    കുഞ്ഞിനെ കടലിലെറിഞ്ഞു കൊന്ന കേസ്: മാതാവ് ശ​ര​ണ്യ കുറ്റക്കാരി
    cancel
    camera_alt

    ശരണ്യയെ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോള്‍

    Listen to this Article

    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്: ക​ണ്ണൂ​ർ ത​യ്യി​ലി​ൽ പി​ഞ്ചു​കു​ഞ്ഞി​നെ ക​ട​ലി​ലെ​റി​ഞ്ഞു കൊ​ന്ന കേ​സി​ൽ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​യ മാ​താ​വ് ശ​ര​ണ്യ കു​റ്റ​ക്കാ​രി​യെ​ന്ന് കോ​ട​തി. ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യും ശ​ര​ണ്യ​യു​ടെ കാ​മു​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്ന വ​ലി​യ​ന്നൂ​രി​ലെ നി​ധി​നെ വെ​റു​തെ​വി​ട്ടു. ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന, കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സ​ഹാ​യം, പ്രേ​ര​ണ എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നും പൊ​ലീ​സി​നും വീ​ഴ്ച പ​റ്റി​യെ​ന്നും കോ​ട​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി. പൊ​ലീ​സ് സ​ദാ​ചാ​ര പൊ​ലീ​സ് ച​മ​ഞ്ഞ​താ​യും കോ​ട​തി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി കെ.​എ​ൻ. പ്ര​ശാ​ന്താ​ണ് ശ​ര​ണ്യ കു​റ്റ​ക്കാ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് വി​ധി​ച്ച​ത്. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ​റ​യാ​നു​ണ്ടോ എ​ന്ന കോ​ട​തി​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തോ​ട് 27 വ​യ​സ്സു മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നും സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ആ​രു​മി​ല്ലെ​ന്നും ശ​ര​ണ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ലും പ്ര​തി​യ​ല്ല. മാ​ന​സി​ക പി​രി​മു​റു​ക്കം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. കോ​ട​തി ദ​യ കാ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ശ​ര​ണ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. 2020 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 17നാ​ണ് 'കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime News
    News Summary - Child thrown into sea: Mother found guilty of child murder
    Similar News
    Next Story
    X