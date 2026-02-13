Begin typing your search above and press return to search.
Posted On 13 Feb 2026 12:15 PM IST
Updated On 13 Feb 2026 12:15 PM IST
വാഹനപരിശോധനയിൽ കുടുങ്ങി; 'കുട്ടി ഡ്രൈവർമാർ'
News Summary - 'Child Drivers' Caught During Vehicle Inspection
തിരുവനന്തപുരം: നഗരത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിൽ കുടുങ്ങി കുട്ടി ‘ഡ്രൈവർമാർ’. ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചും മതിയായ രേഖകളില്ലാതെയും വാഹനം ഓടിച്ച പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത ഒമ്പതു പേര്ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഇവർ ഓടിച്ച വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമകള്ക്കെതിരെയും നിയമനടപടിയുണ്ടാകും.
ബുധനാഴ്ച സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണർ കാര്ത്തിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വാഹനപരിശോധന നടത്തിയത്.
ചെറുതും വലുതുമായ 701ഓളം വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാനരീതിയിലുള്ള വാഹനപരിശോധന തുടരുമെന്ന് കമീഷണർ അറിയിച്ചു
