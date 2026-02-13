Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightവാഹനപരിശോധനയിൽ...
    Crime
    Posted On
    date_range 13 Feb 2026 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Feb 2026 12:15 PM IST

    വാഹനപരിശോധനയിൽ കുടുങ്ങി; ‘കുട്ടി ഡ്രൈവർമാർ’

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒമ്പതുപേർക്കെതിരെ കേസ്
    വാഹനപരിശോധനയിൽ കുടുങ്ങി; ‘കുട്ടി ഡ്രൈവർമാർ’
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: നഗരത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിൽ കുടുങ്ങി കുട്ടി ‘ഡ്രൈവർമാർ’. ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചും മതിയായ രേഖകളില്ലാതെയും വാഹനം ഓടിച്ച പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ഒമ്പതു പേര്‍ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഇവർ ഓടിച്ച വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമകള്‍ക്കെതിരെയും നിയമനടപടിയുണ്ടാകും.

    ബുധനാഴ്ച സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണർ കാര്‍ത്തിക്കിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വാഹനപരിശോധന നടത്തിയത്.

    ചെറുതും വലുതുമായ 701ഓളം വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാനരീതിയിലുള്ള വാഹനപരിശോധന തുടരുമെന്ന് കമീഷണർ അറിയിച്ചു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Drivingvehicle inspectionArrest
    News Summary - 'Child Drivers' Caught During Vehicle Inspection
    Similar News
    Next Story
    X