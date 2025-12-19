Begin typing your search above and press return to search.
    19 Dec 2025 10:13 PM IST
    19 Dec 2025 10:13 PM IST

    പരിക്കില്ലാത്ത ഇടം ശരീരത്തിലില്ല, ദേഹമാസകലം രക്തസ്രാവം, മധുവിന്റെ കൊലപാതകത്തേക്കാൾ ക്രൂരം; കേരളത്തിൽ ഇത്തരം കൊലപാതകം അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമെന്ന് പൊലീസ് സർജൻ

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ണ്ട വി​ചാ​ര​ണ​ക്ക് ശേ​ഷം ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം മൃ​ഗീ​യ​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഛത്തീ​സ്ഗ​ഡ് സ്വ​ദേ​ശി രാം​നാ​രാ​യ​ണി​​നെ കൊ​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്രാ​ഥ​മി​ക പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. പ​രി​ക്കി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​ടം ശ​രീ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ദേ​ഹ​മാ​സ​ക​ലം ര​ക്ത​സ്രാ​വ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ടി കൊ​ണ്ട് ത​ല​ക്കു​ള്ളി​ൽ ര​ക്ത​സ്രാ​വ​മു​ണ്ടാ​യ​ത് ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ക്കി.

    ത​ല​യി​ൽ മു​ത​ൽ കാ​ൽ​പാ​ദ​ത്തി​ൽ വ​രെ വ​ടി കൊ​ണ്ടോ വി​റ​ക് കൊ​ണ്ടോ അ​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ക്സ​റെ എ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ഴും പ​രി​ക്ക് ദൃ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം കൊ​ല​പാ​ത​കം അ​പു​ർ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് സ​ർ​ജ​ൻ വി​ല​യി​രു​ത്തി. അ​ട്ട​പ്പാ​ടി മ​ധു​വി​ന്റെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ക്രൂ​ര​മാ​ണി​ത്. 2018ൽ ​അ​ട്ട​പ്പാ​ടി മു​ക്കാ​ലി​ക്ക​ടു​ത്താ​ണ് ക​ടു​കു​മ​ണ്ണ ആ​ദി​വാ​സി ഊ​രി​ലെ മ​ധു​വി​നെ മോ​ഷ​ണ​മാ​രോ​പി​ച്ച് ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​ത്തി മ​ർ​ദി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ‘‘നീ ​ബം​ഗാ​ളി​യാ​ണോ അ​തോ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​യോ?’’ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം രാ​മ​നാ​രാ​യ​ണ​നെ ത​ല്ലി​ച്ച​ത​ച്ച​ത്. സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് വ​രു​​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ നി​ന്ന​ല്ലേ​യെ​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ർ​ദി​ച്ച​വ​ർ പ​ക​ർ​ത്തി​യ വീ​ഡി​യോ​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി​യോ​ടെ ത​ല​യാ​ട്ടി​യ രാ​മ​നാ​രാ​യ​ണി​നെ ത​ല​യി​ലി​ടി​ക്കു​ന്ന​തും കാ​ണാം. വി​ചാ​ര​ണ​യും ക്രൂ​ര​മ​ർ​ദ​ന​വും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ണ്ടു.

    ക​ള്ള​ന​ല്ല, കൊ​ല്ല​രു​തേ എ​ന്ന് ക​ര​ഞ്ഞു പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും കേ​ട്ടി​ല്ല. മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ചോ​ര​യൊ​ലി​ച്ച് അ​ട്ട​പ്പ​ള്ള​ത്ത് കി​ട​ന്ന ശേ​ഷ​മാ​ണ് രാ​മ​നാ​രാ​യ​ണ​നെ പൊ​ലീ​സെ​ത്തി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. മൃ​ത​​ദേ​ഹം എം​ബാം ചെ​യ്ത ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​കും. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഭാ​ര്യ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​തോ​ടെ രാം​നാ​രാ​യ​ണ​ന് ചി​ല മാ​ന​സി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു.

    മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു

    ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട വി​ചാ​ര​ണ​ക്കി​ടെ മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ് അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ജ​സ്റ്റി​സ് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ തോ​മ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി സ​മ​ഗ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​ക്ക​കം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ക്രൈം ​ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടോ, കു​റ്റ​ക്കാ​രു​ടെ പേ​രു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, മ​രി​ച്ച​യാ​ളു​ടെ വി​ലാ​സം, കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​ക​ണം. എ​ഫ്. ഐ. ​ആ​റി​ന്റെ പ​ക​ർ​പ്പ് ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണം. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി റാ​ങ്കി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ജ​നു​വ​രി 27ന് ​രാ​വി​ലെ പ​ത്തി​ന് ജ​സ്റ്റി​സ് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ തോ​മ​സ് പാ​ല​ക്കാ​ട് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് റ​സ്റ്റ് ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന സി​റ്റി​ങ്ങി​ൽ നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം. പ​ത്ര​വാ​ർ​ത്ത​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    രാംനാരായണൻ മോഷ്ടാവല്ല; ഒരു കേസിൽ പോലും പ്രതിയല്ല- ബന്ധു

    ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ഛത്തീ​സ്ഗ​ഢ് സ്വ​ദേ​ശി രാം​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ (31) മോ​ഷ്ടാ​വാ​ണെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ത​ള്ളി ബ​ന്ധു. കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​ ജോ​ലി​യെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് നാ​ല് ദി​വ​സം മു​മ്പ് രാം​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ​ത്തി​യ​തെ​ന്നും നാ​ട്ടി​ൽ ഒ​രു കേ​സി​ൽ പോ​ലും പ്ര​തി​യ​ല്ലാ​ത്ത ആ​ളാ​ണെ​ന്നും ബ​ന്ധു ശ​ശി​കാ​ന്ത് ബ​ഗേ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘ജോ​ലി​ക്കാ​യി നാ​ല് ദി​വ​സം മു​മ്പ് പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ​ത്തി​യ രാം​നാ​രാ​യ​ൺ ജോ​ലി ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച് പോ​കാ​നി​രു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​വി​ടെ പു​തി​യ ആ​ളാ​യ​തി​നാ​ൽ വ​ഴി​യൊ​ന്നും അ​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    അ​തി​നാ​ൽ, വ​ഴി​തെ​റ്റി സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​യ​താ​കാം. മാ​ന​സി​ക​മാ​യി ഒ​രു ത​ര​ത്തി​ലു​മു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​മി​ല്ല. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ​വ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചാ​ൽ അ​ത് മ​ന​സി​ലാ​കും. ആ​രു​മാ​യും ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​ത്തി​നും പോ​കാ​റി​ല്ല. എ​ട്ടും പ​ത്തും വ​യ​സു​ള്ള ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ളു​ണ്ട്’- ശ​ശി​കാ​ന്ത് ബ​ഗേ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

