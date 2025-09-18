Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 12:25 PM IST

    കാപ്പ ചുമത്തി ജയിലിലടച്ചു

    കാപ്പ ചുമത്തി ജയിലിലടച്ചു
    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: നി​ര​ന്ത​രം ക്രി​മി​ന​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട് വ​ന്ന പ്ര​തി​യെ കാ​പ്പ ചു​മ​ത്തി ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ചു. ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ കി​ഴു​വി​ല്ലം ചി​റ​ക്ക​ക​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ ജി​ത്തു​രാ​ജി​നെ​യാ​ണ്​ (30) വി​യ്യൂ​ർ അ​തീ​വ സു​ര​ക്ഷ ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ച​ത്.

    പ​ണം അ​പ​ഹ​രി​ക്കു​ക, അ​ടി​പി​ടി, മോ​ഷ​ണം, പൊ​ലീ​സി​നെ അ​ക്ര​മി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി ഏ​ഴോ​ളം കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ്. ജൂ​ണി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തെ പൂ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്ന ആ​തി​ര സി​ൽ​ക്സ് എ​ന്ന ക​ട​യി​ൽ ക​യ​റി മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​ണ്.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ അ​നീ​ഷ് ജോ​യി​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ കാ​പ്പ പ്ര​കാ​രം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി അ​യ​ച്ച​ത്. സി​റ്റി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ജു​വ​ന​പ്പു​ടി മ​ഹേ​ഷ് ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ലി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്.

