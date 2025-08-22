Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightമാല പൊട്ടിച്ചശേഷം...
    Crime
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 10:20 AM IST

    മാല പൊട്ടിച്ചശേഷം വസ്ത്രംമാറി കടന്നുകളഞ്ഞ പ്രതിയും സഹായിയും പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മാല പൊട്ടിച്ചശേഷം വസ്ത്രംമാറി കടന്നുകളഞ്ഞ പ്രതിയും സഹായിയും പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

     നി​വാ​സ് അ​ലി, ബാ​സി​ത്

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: സ്ത്രീ​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല പൊ​ട്ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷം വ​സ്ത്രം മാ​റി ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ പ്ര​തി​യും സ​ഹാ​യി​യും പി​ടി​യി​ൽ. ന​ല്ല​ളം ള​ളി​ശ്ശേ​രി​ക്കു​ന്ന് ന​ട​വ​ട്ടം​പ​റ​മ്പ് ആ​യി​ഷാ​സി​ൽ നി​വാ​സ് അ​ലി (39), ഇ​യാ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണം വി​റ്റു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ങ്കു​പ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്ത ന​ല്ല​ളം ക​ണ്ണാ​ര​മ്പ​ത്ത് ബാ​സി​ത് (36) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ഫ​റോ​ക്ക് അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ.​എം. സി​ദ്ദീ​ഖി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഫ​റോ​ക്ക് ക്രൈം ​സ്ക്വാ​ഡും പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എ​സ്. സ​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​വും ചേ​ർ​ന്ന് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 18നാ​ണ് സം​ഭ​വം. പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര വി.​കെ. കൃ​ഷ്ണ​മേ​നോ​ർ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു​പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര തി​രു​നി​ലം വ​യ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി ശീ​ലാ​വ​തി​യു​ടെ ഒ​രു പ​വ​ന്റെ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല​യാ​ണ് സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ വ​ന്ന് പൊ​ട്ടി​ച്ചു​ക​ട​ന്ന​ത്. നി​വാ​സ് അ​ലി മാ​ല​പൊ​ട്ടി​ക്കാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ക​ടു​ത്ത ക​ള​റി​ലു​ള്ള​തും പെ​ട്ടെ​ന്ന് ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​മാ​യ ഷ​ർ​ട്ട്‌ ധ​രി​ച്ചാ​ണ്. മാ​ല പൊ​ട്ടി​ച്ചെ​ടു​ത്താ​ൽ അ​ൽ​പ​ദൂ​രം പോ​യി ധ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ക​ള​ർ ഷ​ർ​ട്ട്‌ മാ​റ്റി കൈ​യി​ൽ ക​രു​തി​യ ഇ​ളം ക​ള​ർ ഷ​ർ​ട്ടി​ട്ട് യാ​ത്ര തു​ട​രും. നാ​ട്ടു​കാ​രും പൊ​ലീ​സും ക​ടും ക​ള​ർ ഷ​ർ​ട്ടി​ട്ട ആ​ളെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ത​ടി​ത​പ്പാ​നാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ ഈ ​രീ​തി പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത്.

    സം​ഭ​വ ദി​വ​സം സ്ഥ​ല​ത്തെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ഫ​റോ​ക്ക് ക്രൈം ​സ്ക്വാ​ഡി​ന് പ്ര​തി സ​ഞ്ച​രി​ച്ച സ്കൂ​ട്ട​റി​നെ​പ്പ​റ്റി വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​തി​ൽ ഈ ​വാ​ഹ​നം ക​സ​ബ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ ചാ​ല​പ്പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് മോ​ഷ​ണം പോ​യ​താ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി. സ്കൂ​ട്ട​ർ മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് ചാ​ല​പ്പു​റം ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് പ്രാ​യ​മാ​യ സ്ത്രീ​യെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ച് മാ​ല പൊ​ട്ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ത് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് സ്കൂ​ട്ട​ർ മോ​ഷ്ടി​ച്ച് ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ​ത്. മാ​ല മോ​ഷ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വാ​ഹ​നം സി​റ്റി​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും സ്വ​ർ​ണം വി​റ്റ് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ർ​ഭാ​ട ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​തി സ്ഥി​ര​മാ​യി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളാ​ണെ​ന്നും മു​ൻ​പ് സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല പൊ​ട്ടി​ച്ച് ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ​തി​നും സ്ത്രീ​ക​ളെ ശ​ല്യം ചെ​യ്ത​തി​നും പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര, ന​ല്ല​ളം സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും വാ​ഹ​ന മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ക​സ​ബ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലും ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. പു​തി​യ ഇ​ര​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് അ​ഴ​കൊ​ടി ക്ഷേ​ത്രം റോ​ഡി​ലെ തി​രു​ത്തി​യാ​ട് മെ​ൻ​സ് ഹോ​സ്റ്റ​ൽ പ​രി​സ​ര​ത്തു​വെ​ച്ചാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsChain SnatchArrestKozhikode
    News Summary - chain snatching case suspects arrested
    Similar News
    Next Story
    X