Madhyamam
    Crime
    Posted On
    25 Nov 2025 9:51 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 9:51 PM IST

    കശുവണ്ടിക്കേസ്​:​ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹരജിയിൽ വിശദീകരണത്തിന്​ സമയംതേടി സർക്കാർ

    കശുവണ്ടിക്കേസ്​:​ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹരജിയിൽ വിശദീകരണത്തിന്​ സമയംതേടി സർക്കാർ
    കൊ​ച്ചി: ക​ശു​വ​ണ്ടി ​വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സി​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത്​ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം​കൂ​ടി സ​മ​യം​തേ​ടി.

    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​യ ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​നെ​യും മു​ൻ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കെ.​എ. ര​തീ​ഷി​നെ​യും വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്യാ​ൻ സി.​ബി.​ഐ ന​ൽ​കി​യ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി അ​പേ​ക്ഷ മൂ​ന്നാം​വ​ട്ട​വും നി​ര​സി​ച്ച​ത് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത്​ കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി ക​ട​കം​പ​ള്ളി മ​നോ​ജ് ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ എ. ​ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്. വ്യ​വ​സാ​യ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഷി​നെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി​യി​ലെ ആ​വ​ശ്യം. ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    ക​ശു​വ​ണ്ടി വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ 2006 -15 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​സം​സ്കൃ​ത ക​ശു​വ​ണ്ടി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത​തി​ൽ കോ​ടി​ക​ളു​ടെ അ​ഴി​മ​തി​യും ഫ​ണ്ട് ദു​രു​പ​യോ​ഗ​വും ന​ട​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്.

