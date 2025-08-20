Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം...
    Crime
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 2:10 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 2:10 PM IST

    ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ട്ടി; ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ട്ടി; ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്
    cancel

    ക​ണ്ണൂ​ർ: നെ​ത​ർ​ലൻഡ്സിൽ ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ര​ണ്ട് യു​വാ​ക്ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്. ആ​ല​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി ല​ക്ഷ്മി സ​ദ​നം രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍ പി​ള്ള, തൃ​ശൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ആ​ല​ക്കോ​ട് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. ആ​ല​ക്കോ​ട് ക​ണി​യ​ന്‍ചാ​ലി​ലെ കാ​വും​പു​റ​ത്ത് ബൈ​ജു​മോ​ന്‍ വ​ര്‍ഗീ​സ്, കൂ​ട​പ്ര​ത്തെ വാ​വോ​ലി​ക്ക​ല്‍ അ​ന​ന്തു ച​ന്ദ്ര​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​ക​ളാ​യ​ത്. ഇ​വ​രി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​രു​ല​ക്ഷം വീ​ത​മാ​ണ് രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍ പി​ള്ള​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

    നെ​ത​ര്‍ല​ൻഡി​ല്‍ ഇ​ല​ക്ട്രീ​ഷ്യ​ന്‍ ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ബൈ​ജു​മോ​നി​ല്‍നി​ന്ന് 2024 ജ​നു​വ​രി 31നാ​ണ് രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍ പി​ള്ള ഒ​രു​ല​ക്ഷം കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യ​ത്. ക​രു​വ​ന്‍ചാ​ലി​ലെ ബാ​ങ്കി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് ബൈ​ജു​മോ​ന്‍ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍ പി​ള്ള​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ​ണം അ​യ​ച്ചു​ന​ല്‍കി​യ​ത്. അ​ന​ന്തു ച​ന്ദ്ര​നി​ല്‍നി​ന്ന് 2023 ഏ​പ്രി​ല്‍ ഒ​ന്നി​നാ​ണ് പ​ണം കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഇ​ല​ക്ട്രീ​ഷ്യ​ന്‍ ഹെ​ല്‍പ​ര്‍ ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്താ​യി​രു​ന്നു ത​ട്ടി​പ്പ്. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍ പി​ള്ള​ക്ക് പു​റ​മെ നാ​രാ​യ​ണ​നും ജോ​ലി​ത്ത​ട്ടി​പ്പി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ന​ന്തു​വി​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം സ​മാ​ന​മാ​യ വി​ധ​ത്തി​ല്‍ ജോ​ലി​ത്ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍ പി​ള്ള ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ല്‍വെ​ച്ച് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി റി​മാ​ൻ​ഡി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ്. മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി​പേ​ര്‍ ഇ​യാ​ളു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഇ​ര​ക​ളാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Newsfraudjob offer fraudkannur
    News Summary - case registered against two people for allegedly defrauding man of lakhs by promising job
    Similar News
    Next Story
    X