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    എസ്.ബി.ഐയുടെ വ്യാജരേഖ ചമച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടി; യുവതിക്കെതിരെ കേസ്

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    ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ന്ന​ത് സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്ത​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ യു​വ​തി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് ശ്ര​മി​ച്ചു
    എസ്.ബി.ഐയുടെ വ്യാജരേഖ ചമച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടി; യുവതിക്കെതിരെ കേസ്
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    ചേ​ര്‍ത്ത​ല: ചേ​ര്‍ത്ത​ല എ​സ്.​ബി.​ഐ​യു​ടെ വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി സ്ഥി​ര​നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ ക​രാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തു. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് ശ്ര​മി​ച്ച യു​വ​തി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ബാ​ങ്കി​ന്റെ കോ​ട​തി ക​വ​ല​ക്കു സ​മീ​പ​മു​ള്ള ശാ​ഖ​യി​ല്‍ ക​രാ​ര്‍ ഏ​ജ​ന്‍സി നി​യോ​ഗി​ച്ച ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ വാ​ര​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി ഷീ​ജ(46)​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് എ​സ്.​ബി.​ഐ ചേ​ര്‍ത്ത​ല എ​സ്.​എം.​ഇ ശാ​ഖാ​മാ​നേ​ജ​രു​ടെ മൊ​ഴി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച കേ​സെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പി​ന്നാ​ലെ രാ​ത്രി അ​മി​ത​മാ​യി ഗു​ളി​ക​ക​ഴി​ച്ച് അ​വ​ശ​നി​ല​യി​ലാ​യ ഇ​വ​രെ കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള​ള ഇ​വ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഇ​വ​ര്‍ ബാ​ങ്കി​ന്റെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ച് ഉ​യ​ര്‍ന്ന പ​ലി​ശ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ബാ​ങ്കി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ പ​ല​രി​ൽ നി​ന്നും നി​ക്ഷേ​പം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു ത​ട്ടി​പ്പു​ന​ട​ത്തി​യ​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. ഇ​തി​നാ​യി ബാ​ങ്ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഒ​പ്പും സീ​ലും ര​സീ​തും സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പ രേ​ഖ​ക​ളും വ്യാ​ജ​മാ​യി ത​യ്യാ​റാ​ക്കി ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. ബാ​ങ്കി​ന്റെ രേ​ഖ​ക​ളോ​ട് സാ​മ്യം തോ​ന്നു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വ ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തെ​ല്ലാം പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. സം​ഭ​വം പു​റ​ത്താ​യ​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ പേ​ര്‍ പ​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യി പൊ​ലീ​സി​ല്‍ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ടു​വ​രെ 70 ഓ​ളം പേ​രാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ല്‍ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം മു​ത​ല്‍ 15 ല​ക്ഷം​വ​രെ​യാ​ണ് ഓ​രോ​രു​ത്ത​ര്‍ക്കും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​സെ​ടു​ത്ത പൊ​ലീ​സ് സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. രേ​ഖ​ക​ള്‍ വ്യാ​ജ​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന​ട​ക്കം മ​റ്റാ​രു​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ​യെ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് വ​രു​ക​യാ​ണ്.

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    News Summary - Case filed against woman for forging SBI documents and defrauding lakhs
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