Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightകൊച്ചി തീരത്ത് മുങ്ങിയ...
    Crime
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 7:13 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 7:13 PM IST

    കൊച്ചി തീരത്ത് മുങ്ങിയ കപ്പലിന്റെ ഉടമയെയും ഷിപ്പ് മാസ്റ്ററെയും പ്രതിയാക്കി കേസെടുത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    കൊച്ചി തീരത്ത് മുങ്ങിയ കപ്പലിന്റെ ഉടമയെയും ഷിപ്പ് മാസ്റ്ററെയും പ്രതിയാക്കി കേസെടുത്തു
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് 36 നോട്ടിക്കല്‍ മൈല്‍ അകലെ എം.എസ്‌.സി എല്‍സ-3 കപ്പല്‍ മുങ്ങിയ സംഭവത്തില്‍ കപ്പലുടമ, ഷിപ്പ് മാസ്റ്റര്‍, ക്രൂ അംഗങ്ങള്‍ എന്നിവരെ പ്രതികളാക്കി പൊലീസ് ക്രിമിനല്‍ കേസെടുത്തതായി മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍ നിയമസഭയില്‍ പറഞ്ഞു.

    തീരദേശ ഡി.ഐ.ജിയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ കേസ് അന്വേഷണം നടന്നുവരുന്നു. കപ്പല്‍ കമ്പനിയില്‍ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അടക്കം നല്‍കും. 9531.11 കോടി നഷ്ടപരിഹാരം തേടി സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈകോടതിയില്‍ കേസ് നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, 1277.62 കോടി സെക്യൂരിറ്റി തുക കപ്പല്‍ കമ്പനി കെട്ടിവെക്കനാണ് ഹൈകോടതി ഉത്തരവെന്നും ആന്റണി രാജുവിന്റെ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കലിന് മന്ത്രി മറുപടി നല്‍കി.

    നഷ്ടം കണക്കാക്കിയത്​ രേഖകളുടെയും റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ

    കൊ​ച്ചി: ക​പ്പ​ൽ മു​ങ്ങി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ അ​ഡ്​​മി​റാ​ലി​റ്റി സ്യൂ​ട്ട്​ ന​ൽ​കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വാ​ദം ത​ള്ളി​യാ​ണ്​ 1227.62 കോ​ടി​യു​ടെ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്​ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. കേ​ര​ള തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് 14.5 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ൽ ദൂ​ര​പ​രി​ധി​ക്ക​പ്പു​റം ന​ട​ന്ന അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ അ​ഡ്മി​റാ​ൽ​റ്റി സ്യൂ​ട്ട് ന​ൽ​കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നേ ക​ഴി​യൂ​വെ​ന്ന് എം.​എ​സ്.​സി ക​മ്പ​നി വാ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി​ക്കു പു​റ​ത്തു ന​ട​ന്നാ​ലും അ​തി​ന്റെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഹ​ര​ജി​ക്ക് സാ​ധു​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. അ​തേ​സ​മ​യം, ന​ഷ്ടം എ​ത്ര​യെ​ന്നും പ​രി​ഹാ​ര, പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ന്ത, ചെ​ല​വു വ​രു​മെ​ന്ന​തും അ​ന്തി​മ​മാ​യി തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​ത്​ വി​ചാ​ര​ണ​യി​ലാ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    എ​ണ്ണ​ച്ചോ​ർ​ച്ച​യു​ടെ പേ​രി​ൽ 8554.39 കോ​ടി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം സം​സ്ഥാ​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ന​ശി​ച്ച പ​രി​സ്ഥി​തി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ പ​ണ​ച്ചെ​ല​വു​ണ്ടെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​തി​നാ​ൽ എ​ണ്ണ​ച്ചോ​ർ​ച്ച​യു​ടെ പേ​രി​ൽ 500 കോ​ടി​യു​ടെ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി മ​തി​യാ​കു​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ 8554.39 കോ​ടി​യാ​ണ്. അ​പ​ക​ട​കാ​രി​യാ​യ രാ​സ​മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ല​മു​ള്ള ന​ശീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട 152.1 കോ​ടി രൂ​പ​ക്കു​ള്ള സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കോ​ട​തി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ട​ത്തി​ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ 160.51 കോ​ടി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്​ 54.93 കോ​ടി​യാ​ണ്.

    കാ​ർ​ഗോ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ 71.7 കോ​ടി​യാ​ണ്. അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്​ 41.31 കോ​ടി. മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ 18 കോ​ടി. അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്​ മൂ​ന്നു​കോ​ടി. മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ ചെ​ല​വ് (1.38 കോ​ടി), ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ​ഠ​നം (0.45), പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്​ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ പ​രി​ഹാ​രം (150.45), ഇ​ത​ര മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ പ​രി​ഹാ​രം (56.10), വി​പ​ണി​യി​ലെ ഭീ​തി​മൂ​ലം മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ന​ഷ്ടം (349), മ​ത്സ്യ​ല​ഭ്യ​ത ന​ഷ്ടം (71) ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ക​പ്പ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​വി​​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Police CaseSaji Cherianship sinksMSC ELSA 3
    News Summary - Case filed against owner and master of sunken ship
    Similar News
    Next Story
    X