Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 11:42 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 11:49 PM IST

    'പുലയര്‍ സംസ്കൃതം പഠിക്കേണ്ട'; വി​ദ്യാ​ര്‍ഥിയുടെ പരാതിയിൽ കേരള സർവകലാശാല സംസ്കൃത വകുപ്പ് മേധാവിക്കെതിരെ കേസ്

    പുലയര്‍ സംസ്കൃതം പഠിക്കേണ്ട; വി​ദ്യാ​ര്‍ഥിയുടെ പരാതിയിൽ കേരള സർവകലാശാല സംസ്കൃത വകുപ്പ് മേധാവിക്കെതിരെ കേസ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജാ​തി അ​ധി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന ഗ​വേ​ഷ​ക വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സം​സ്കൃ​ത വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി ഡോ. ​സി.​എ​ന്‍. വി​ജ​യ​കു​മാ​രി​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്ത്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി. ഗ​വേ​ഷ​ക വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യും എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​താ​വു​മാ​യ വി​പി​ന്‍ വി​ജ​യ​ന്‍റെ പ​രാ​തി​യി​ല്‍ എ​സ്‌.​സി-​എ​സ്.​ടി നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്​ ശ്രീ​കാ​ര്യം പൊ​ലീ​സ്​ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ അ​ഞ്ചി​ന് വി​പി​ന്‍റെ പ്ര​ബ​ന്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഓ​പ​ൺ ഡി​ഫ​ന്‍സ് ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച വി​പി​ന്‍റെ പി.​എ​ച്ച്.​ഡി പ്ര​ബ​ന്ധം നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും ഗ​വേ​ഷ​ക​ന് സം​സ്കൃ​തം അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും കാ​ണി​ച്ച് ഡീ​ൻ ഡോ. ​സി.​എ​ൻ. വി​ജ​യ​കു​മാ​രി വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ര്‍ക്ക് ക​ത്ത് ന​ല്‍കി. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ജാ​തി​വി​വേ​ച​ന​മാ​ണ്​ ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ പി​ന്നി​ലെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി വി​പി​ൻ രം​ഗ​​ത്തെ​ത്തി. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്​​തു.

    സം​സ്കൃ​ത​ത്തി​ല്‍ എം.​എ, ബി.​എ​ഡ്, എം.​എ​ഡ്, എം.​ഫി​ല്‍ ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ള്‍ വി​പി​നു​ണ്ട്. എം.​ഫി​ല്‍ പ്ര​ബ​ന്ധം ഡോ. ​വി​ജ​യ​കു​മാ​രി​യു​ടെ ത​ന്നെ മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. പു​ല​യ​ര്‍ സം​സ്കൃ​തം പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പി​ക അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ചെ​ന്ന് വി​പി​ന്‍ പൊ​ലീ​സി​ന് ന​ല്‍കി​യ പ​രാ​തി​യി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ആ​ർ. ബി​ന്ദു നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

