    Crime
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 10:47 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 10:47 PM IST

    ഗുണ്ടൽപേട്ടക്ക് സമീപം കാർ തടഞ്ഞ് കവർച്ച; കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയുടെ ഒന്നര കോടിയുടെ സ്വർണം കൊള്ളയടിച്ചു

    ഗുണ്ടൽപേട്ടക്ക് സമീപം കാർ തടഞ്ഞ് കവർച്ച; കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയുടെ ഒന്നര കോടിയുടെ സ്വർണം കൊള്ളയടിച്ചു
    പ്രതീകാത്മക എ.ഐ ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബ​ന്ദി​പ്പൂ​രി​നും നാ​ഗ​ർ​ഹോ​ളെ വ​ന​മേ​ഖ​ല​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ർ യാ​ത്രി​ക​നെ ത​ട​ഞ്ഞ് ആ​ക്ര​മി​സം​ഘം ഒ​ന്ന​ര കോ​ടി രൂ​പ വി​ല മ​തി​ക്കു​ന്ന 1.2 കി​ലോ​ഗ്രാം സ്വ​ർ​ണം കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സ്വ​ർ​ണ​പ്പ​ണി​ക്കാ​ര​ൻ വി​നു​വാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​രു​തി ബ്രെ​സ്സ​യി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​ത്.

    ന​ഞ്ച​ൻ​ഗു​ഡി​ലെ ക​ട​ക്കോ​ള​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സു​ഹൃ​ത്തി​നൊ​പ്പം കാ​റി​ൽ ബ​ന്ദി​പ്പൂ​ർ-​കേ​ര​ള റൂ​ട്ടി​ൽ മൂ​ലെ​ഹോ​ൾ മ​ദ്ദൂ​ർ വ​നം ചെ​ക്ക് പോ​സ്റ്റി​ന് സ​മീ​പം എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ആ​റം​ഗ സം​ഘം ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. മാ​ണ്ഡ്യ​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പ​ണി​ക്കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് വി​നു സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട്ടി വാ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വ​ർ​ണ​പ്പ​ണി​ക്കാ​ര​ൻ ക​ട​ക്കോ​ള​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യ സ്വ​ർ​ണ​വു​മാ​യി വി​നു​വും സു​ഹൃ​ത്തും മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ച്ച് കു​റ​ച്ച് ദൂ​രം പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ൾ മൂ​ന്ന് കാ​റു​ക​ൾ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യി പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടു.

    മൂ​ലെ​ഹോ​ളി​ന​ടു​ത്ത് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​തി​ൽ ര​ണ്ട് കാ​റു​ക​ൾ വി​നു​വി​ന്റെ കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞു. കൊ​ള്ള​ക്കാ​ർ ഇ​രു​വ​രെ​യും കീ​ഴ​ട​ക്കി കാ​റി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് സം​ഘം വാ​ഹ​നം ഉ​ൾ​വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. വി​രാ​ജ്പേ​ട്ട് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി വി​നു​വി​ന്റെ പ​ക്ക​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട്ടി അ​ട​ങ്ങി​യ ബാ​ഗ് പി​ടി​ച്ചു​പ​റി​ച്ചു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​യ​റി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് കൊ​ള്ള​ക്കാ​ർ വി​നു​വി​ന്റെ കാ​റി​ന്റെ പി​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റ് ഊ​രി​മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ വൈ​കി​പ്പി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​യി​രി​ക്കാം ഇ​തെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് നി​ഗ​മ​നം. വി​നു​വും സു​ഹൃ​ത്തും മ​ദ്ദൂ​ർ വ​നം ചെ​ക്ക് പോ​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ വ​ണ്ടി​യോ​ടി​ച്ചെ​ത്തി ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു. അ​വ​ർ ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ട് ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. സ​ർ​ക്ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എ​ൻ. ജ​യ​കു​മാ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി സ്ഥ​ല​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി മൂ​ന്ന് സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ഒ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കും മ​റ്റൊ​ന്ന് മൈ​സൂ​രു​വി​ലേ​ക്കും അ​ന്വേ​ഷ​ണം വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചു. മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ സം​ഘം നി​ല​വി​ൽ ബ​ന്ദി​പ്പൂ​ർ റൂ​ട്ടി​ലെ സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്നു. സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങി​യ​തി​ന്റെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    വി​ശ​ദ​മാ​യ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളു​ടെ കൈ​ക​ളാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് ചാ​മ​രാ​ജ​ന​ഗ​ർ പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് ബി.​ടി ക​വി​ത പ​റ​ഞ്ഞു. ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ട് ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

    TAGS:KarnatakaCrime Newsrobberygundalpet
    News Summary - Car stopped and robbed near Gundalpet; Kozhikode resident robbed of gold worth Rs. 1.5 crore
