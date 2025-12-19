Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightകേച്ചേരിയിൽ കാർ...
    Crime
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 12:41 PM IST

    കേച്ചേരിയിൽ കാർ അടിച്ച് തകർത്ത കേസ്: മൂന്നംഗ സംഘം പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കേച്ചേരിയിൽ കാർ അടിച്ച് തകർത്ത കേസ്: മൂന്നംഗ സംഘം പിടിയിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    കു​ന്നം​കു​ളം: ബൈ​ക്കി​ന് ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യം ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച്‌ കേ​ച്ചേ​രി​യി​ൽ കു​ടും​ബം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​ർ അ​ടി​ച്ചു ത​ക​ർ​ത്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ. മു​ണ്ടൂ​ർ പു​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ദി​ഷ്ണു ദേ​വ​ൻ (29), സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ മ​നു (27), കേ​ച്ചേ​രി എ​ര​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി അ​ർ​ജു​ൻ (32) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് സി.​ഐ കെ.​ജി. ജ​യ​പ്ര​ദീ​പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. കേ​ച്ചേ​രി ഊ​ക്ക​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ മു​ബാ​റ​ക്കി​ന്റെ കാ​റാ​ണ് സം​ഘം അ​ടി​ച്ചു​ത​ക​ർ​ത്ത​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11.30 നാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. കേ​ച്ചേ​രി റെ​നി​ൽ റോ​ഡി​ൽ വ​ച്ച് മു​ബാ​റ​ക്ക് കു​ടും​ബ​മാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​റി​ന്റെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ​യും ഇ​ട​തു​വ​ശ​ത്തെ​യും ഗ്ലാ​സ് ബൈ​ക്കി​ൽ എ​ത്തി​യ സം​ഘം അ​ടി​ച്ചു ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ക്ര​മി​ക​ൾ ചി​ല്ലു​ക​ൾ ക​ല്ല് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് അ​ടി​ച്ചു ത​ക​ർ​ത്ത​ത്.

    കാ​റി​ന്റെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ ബ​മ്പ​റി​നും കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. കു​ന്നം​കു​ളം, പേ​രാ​മം​ഗ​ലം, പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ മ​നു, ദി​ഷ്ണു​ദേ​വ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ATTACKEDThrissur NewsGang arrestedkechery
    News Summary - Car smash and damage case in Kecheri: Three-member gang arrested
    Similar News
    Next Story
    X