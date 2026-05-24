    Crime
    Posted On
    date_range 24 May 2026 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 24 May 2026 9:21 AM IST

    ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ക്വാർട്ടേഴ്‌സിൽനിന്ന് കഞ്ചാവുശേഖരം പിടികൂടി

    രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
    താനൂർ: ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ താമസസ്ഥലത്തുനിന്ന് വൻ കഞ്ചാവുശേഖരം പിടികൂടി. താനൂർ തെയ്യാലയിലെ വാടക ക്വാർട്ടേഴ്സിൽനിന്നാണ് ഒന്നര കിലോയിലധികം കഞ്ചാവുമായി രണ്ടുപേരെ പൊലീസും ഡാൻസാഫ് ടീമും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത്. ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ തന്നെ കഞ്ചാവ് വിൽപന നടത്തുന്ന സംഘമാണിത്.

    വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശികളായ എസ്.കെ. മാനീർ, സുജൻ ഖാൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. പൊലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്നാണ് ഇവരുടെ താമസസ്ഥലത്ത് പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തിയത്. നാട്ടിൽ പോയി മടങ്ങിവരുമ്പോഴാണ് ഇവർ കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്നത്. ഒരുമാസം മുമ്പാണ് ഇരുവരും നാട്ടിൽനിന്ന് എത്തിയത്.

    ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ താമസസ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശോധന കർശനമാക്കുമെന്ന് താനൂർ എസ്.എച്ച്.ഒ പറഞ്ഞു.തിരൂരങ്ങാടി എസ്.ഐ ഷിയാസ്, ഡാൻസാഫ് ടീം അംഗങ്ങളായ ബിജോയ്, അനീഷ്, പ്രവീൺ കുമാർ, താനൂർ വനിത എ.എസ്.ഐ നിഷ, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ രജിത്, ജാഫർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്.

    TAGS:Crime Newsdrug raidpolice actionArrestGanja Seizure CaseDANSAF
    News Summary - Cannabis stash seized from interstate workers' quarters
