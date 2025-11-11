Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 10:46 AM IST

    കഞ്ചാവ് വിൽപന: രണ്ട് ഒഡിഷ സ്വദേശികൾക്ക് തടവുശിക്ഷ

    കഞ്ചാവ് വിൽപന: രണ്ട് ഒഡിഷ സ്വദേശികൾക്ക് തടവുശിക്ഷ
    മംഗളൂരു: കഞ്ചാവ് വിൽപന കേസിൽ രണ്ട് ഒഡിഷ സ്വദേശികൾക്ക് ഉഡുപ്പി പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ല സെഷൻസ് കോടതി ജയിൽശിക്ഷ വിധിച്ചു. ദേവാസിസ് സേത്തി (27), സനാതൻ പത്ര (32) എന്നിവർക്കാണ് ജഡ്ജി കിരൺ എസ്. ഗംഗണ്ണവർ രണ്ടു വർഷം വീതം തടവ് വിധിച്ചത്. 10,000 രൂപ വീതം പിഴയും അടക്കണം.

    2018ൽ കല്യാണപുര സന്തേകട്ടെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം കഞ്ചാവ് വിൽപന നടത്തിയതിന് അന്നത്തെ ഉഡുപ്പി സർക്ൾ ഇൻസ്പെക്ടർ മഞ്ജുനാഥാണ് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരിൽനിന്ന് 1.65 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്ത് ഉഡുപ്പി ടൗൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു.

    TAGS:newsCannabis saleArrestmetro newsLatest NewsOdisha Natives
    News Summary - Cannabis sale: Two Odisha natives sentenced to prison
