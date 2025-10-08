Begin typing your search above and press return to search.
    വ​യോ​ധി​ക​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് സ്വ​ര്‍ണ​മാ​ല ക​വ​ര്‍ന്ന കേ​സ്; സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍

    തോ​മ​സ്,               മാ​ത്യു

    എ​ട​ക്ക​ര: വ​യോ​ധി​ക​രാ​യ സ്ത്രീ​ക​ളെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് സ്വ​ര്‍ണ​മാ​ല ക​വ​ര്‍ന്ന കേ​സി​ല്‍ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍. ചു​ങ്ക​ത്ത​റ പൂ​ക്കോ​ട്ടു​മ​ണ്ണ അ​നാ​ട​ത്തി​ല്‍ തോ​മ​സ് (ജോ​മോ​ന്‍ 30), അ​നാ​ട​ത്തി​ല്‍ മാ​ത്യു (ജ​യ്‌​മോ​ന്‍ 28) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് എ​ട​ക്ക​ര പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടോ​ടെ എ​ട​ക്ക​ര മെ​ട്രോ കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ന്റെ മു​ക​ള്‍ നി​ല​യി​ല്‍ ക്ലീ​നി​ങ് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ക്ക​പ്പ​ര​ത കു​ന്ന​പ്പ​ള്ളി ഖ​ദീ​ജ​യു​ടെ (55) മാ​ല പൊ​ട്ടി​ച്ച കേ​സി​ലും, ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്ന​ര​യോ​ടെ ചു​ങ്ക​ത്ത​റ ക​ള​ക്കു​ന്നി​ലെ പു​തു​ക്കോ​ട​ന്‍ ലീ​ല​യു​ടെ (75) മാ​ല പൊ​ട്ടി​ച്ച കേ​സി​ലു​മാ​ണ് സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​തി​ക​ള്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ലീ​ല​യു​ടെ മാ​ല മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ 62000 രൂ​പ​ക്ക് പ​ണ​യം വെ​ച്ച ശേ​ഷം ചു​ങ്ക​ത്ത​റ​യി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന വ​ഴി​യാ​ണ് തോ​മ​സ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ല്‍ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍ മാ​ത്യു​വി​ന്റെ പ​ങ്കും വ്യ​ക്ത​മാ​യി. പോ​ത്തു​ക​ല്‍ വെ​ള്ളി​മു​റ്റം സ്വ​ദേ​ശി അ​ജ്മ​ല്‍ എ​ന്ന സു​ഹൃ​ത്ത് മു​ഖാ​ന്തി​രം അ​രു​ണ്‍ എ​ന്ന​യാ​ളു​ടെ ബൈ​ക്കാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ന്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം താ​ഴെ കാ​ത്തു​നി​ന്ന അ​നി​യ​ന്റെ ബൈ​ക്കി​ല്‍ ക​യ​റി ര​ക്ഷ​പെ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സം​ഭ​വ​ത്തെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഖ​ദീ​ജ ധ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് മു​ക്കു​പ​ണ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ചു​ങ്ക​ത്ത​റ​യി​ലെ പി​ടി​ച്ചു​പ​റി. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ഇ​യാ​ള്‍ മാ​ല വി​ല്‍ക്കാ​നാ​യി മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​ത്. ഒ​ന്നാം പ്ര​തി തോ​മ​സ് റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ 12 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വ് കേ​സി​ല്‍ വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ടു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ്. രാ​സ​ല​ഹ​രി കേ​സി​ല്‍ പോ​ത്തു​ക​ല്‍ സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ ഇ​യാ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ കേ​സു​ണ്ട്.

    പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ പി. ​ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, എം. ​അ​സൈ​നാ​ര്‍, എ.​ആ​ര്‍. അ​ജി​ത്കു​മാ​ര്‍, എ​സ്. സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ര്‍, സീ​നി​യ​ര്‍ സി​വി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ര​മാ​രാ​യ വി. ​അ​നൂ​പ്, വി​ജി​ത, സ​ജീ​വ​ന്‍, നി​ഷാ​ദ്, അ​ഖി​ല്‍, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സ്, അ​നീ​ഷ് തോ​മ​സ്, സു​ബീ​ഷ്, ഡാ​ന്‍സാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ​ന്‍.​പി. സു​നി​ല്‍, അ​ഭി​ലാ​ഷ് കൈ​പ്പി​നി, നി​ബി​ന്‍ദാ​സ്, ആ​സി​ഫ് അ​ലി, ജി​യോ ജേ​ക്ക​ബ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    News Summary - Brothers arrested in case of assaulting elderly and stealing gold necklaces
