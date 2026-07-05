Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightമദ്യലഹരിയിൽ തർക്കം:...
    Crime
    Posted On
    date_range 5 July 2026 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 5 July 2026 11:00 PM IST

    മദ്യലഹരിയിൽ തർക്കം: ജ്യേഷ്ഠൻ അനിയനെ കുത്തിക്കൊന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    മദ്യലഹരിയിൽ തർക്കം: ജ്യേഷ്ഠൻ അനിയനെ കുത്തിക്കൊന്നു
    cancel
    camera_alt

    കൊല്ലപ്പെ​ട്ട പ്ര​സാ​ദ് കു​മാ​ർ, പ്ര​തി പ്ര​മോ​ദ് കു​മാ​ർ

    കൊ​ടു​വ​ള്ളി (കോ​ഴി​ക്കോ​ട്): കി​ഴ​ക്കോ​ത്ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ എ​ളേ​റ്റി​ൽ ക​ത്ത​റ​മ്മ​ലി​ൽ മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ വ​ഴ​ക്കി​നി​ടെ ജ്യേ​ഷ്ഠ​ൻ അ​നി​യ​നെ കു​ത്തി​ക്കൊ​ന്നു. ക​ത്ത​റ​മ്മ​ൽ ചോ​യി​മ​ഠം റോ​ഡി​ൽ താ​നി​രി​ക്കും​പൊ​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​സാ​ദ്കു​മാ​ർ (49) ആ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ജ്യേ​ഷ്ഠ​ൻ പ്ര​മോ​ദ് കു​മാ​റി​നെ (53) കൊ​ടു​വ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 11 മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു നാ​ടി​നെ ന​ടു​ക്കി​യ സം​ഭ​വം.​ അ​വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യ ഇ​രു​വ​രും വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​റ്റ​യ്ക്കാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സം. കൂ​ലി​പ്പ​ണി​ക്കാ​രാ​യ ഇ​വ​ർ മ​ദ്യ​പി​ച്ചെ​ത്തി പ​ര​സ്പ​രം ക​ല​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി പ​ത്ത​ര​യോ​ടെ പ്ര​മോ​ദ്കു​മാ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം പാ​കം​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ, മ​ദ്യ​പി​ച്ചെ​ത്തി​യ പ്ര​സാ​ദ് വീ​ട്ടി​ലെ ലൈ​റ്റ് കെ​ടു​ത്തി. ഇ​തേ​ച്ചൊ​ല്ലി​യു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ് കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച​ത്.​

    ത​ർ​ക്ക​ത്തി​നി​ടെ കൈ​യ്യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ക​ത്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ്ര​സാ​ദി​നെ കു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ട​തു​നെ​ഞ്ചി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ മു​റി​വേ​റ്റ​പ്പോ​ൾ കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​ക്ക​യ​റി ക​ട്ടി​ലി​ൽ ബോ​ധ​ര​ഹി​ത​നാ​യി വീ​ണു. തു​ട​ർ​ന്ന് ചോ​ര​വാ​ർ​ന്നാ​ണ് മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ മൂ​ന്ന​ര​യോ​ടെ പ്ര​മോ​ദ് കു​മാ​ർ സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള ബ​ന്ധു​വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി താ​ൻ അ​നി​യ​നെ കു​ത്തി​ക്കൊ​ന്ന വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ഉ​ട​ൻ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ക​ട്ടി​ലി​ൽ ര​ക്ത​ത്തി​ൽ കു​ളി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ മ​രി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ട​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​രും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും പ്ര​മോ​ദ് കു​മാ​റി​നെ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ക​യും കൊ​ടു​വ​ള്ളി പൊ​ലീ​സി​ൽ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ​സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. കു​ത്താ​നു​പ​യോ​ഗി​ച്ച ക​ത്തി പ്ര​തി​ത​ന്നെ പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി. കൊ​ടു​വ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് സി.​ഐ യു. ​ജ​യ​പ്ര​കാ​ശി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​വും വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തെ​ളി​വു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. ഇ​ൻ​ക്വ​സ്റ്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം മൃ​ത​ദേ​ഹം പോ​സ്റ്റു​മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.​ പ​രേ​ത​നാ​യ ചെ​റി​യാ​ത്തു​വി​ന്റെ​യും (ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ) മാ​ധ​വി​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ്. മ​റ്റ് സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ (ന​രി​ക്കു​നി അ​ത്താ​ണി), വി​ലാ​സി​നി (ക​രു​വം​പൊ​യി​ൽ പു​ൽ​പ​റ​മ്പ് മു​ക്ക്).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsMurder CaseKozhikodeLatest News
    News Summary - brother murdered by sibling
    Similar News
    Next Story
    X