വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി വീട്ടമ്മയെയും മകനെയും ആക്രമിച്ചു

cancel camera_alt പരിക്കേറ്റ അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ​റ​ഫ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊ​ടു​വ​ള്ളി: വീ​ട്ടി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി വീ​ട്ട​മ്മ​യെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ മ​ക​നെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി. കി​ഴ​ക്കോ​ത്ത് ന​ട​കു​ന്നു​മ്മ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്റ​ഫി​ന്റെ ഭാ​ര്യ റൈ​ഹാ​ന​ത്തി​നെ​യും (40) മ​ക​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ​റ​ഫി​നെ​യു​മാ​ണ് (18) ബ​ന്ധു​വാ​യ മ​ല​യ​മ്മ പൂ​ത്ത​ട​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സീ​ൻ (29) അ​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി​യു​ള്ള​ത്. ക​മ്പി​കൊ​ണ്ട് അ​ടി​യേ​റ്റ അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്റ​ഫി​ന് ത​ല​ക്കും ക​ഴു​ത്തി​നും മു​ഖ​ത്തും പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ റൈ​ഹാ​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ​ത്തെ എ​ല്ലി​നും പൊ​ട്ട​ലു​ണ്ട്. ഇ​രു​വ​രും ഓ​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​തേ​ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 4.15 ഓ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്ത​താ​യും ഒ​ളി​വി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ക്കാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യും കൊ​ടു​വ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

broke into the house and attacked the housewife and her son