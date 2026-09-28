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    അമ്മയുടെ പേഴ്സിലെ തോക്കെടുത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ മുഖത്ത് വെടിയേറ്റ് നാല് വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം; അമ്മ അറസ്റ്റിൽ

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    അമ്മയുടെ പേഴ്സിലെ തോക്കെടുത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ മുഖത്ത് വെടിയേറ്റ് നാല് വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം; അമ്മ അറസ്റ്റിൽ
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    ഫ്ലോറിഡ: അമേരിക്കയിലെ ഫ്ലോറിഡയിൽ അമ്മയുടെ പേഴ്സിൽനിന്നും തോക്കെടുത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ മുഖത്ത് വെടിയേറ്റ് നാല് വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം. ഫ്ലോറിഡയിലെ സരസോട്ടയിൽ നടന്ന ഈ ദാരുണ സംഭവത്തിൽ 29 കാരിയായ ഡയമണ്ട് ഫിലിപ്സ് എന്ന യുവതിയുടെ നാല് വയസ്സുകാരനായ മകനാണ് ജീവൻ വെടിഞ്ഞത്.

    അടുക്കളയിലെ കൗണ്ടറിൽ വെച്ചിരുന്ന അമ്മയുടെ പേഴ്സ് എടുക്കാനായി കുട്ടി ഒരു സ്റ്റൂളിൽ കയറുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പേഴ്സിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതമല്ലാതെയുണ്ടായിരുന്ന .380 കാലിബർ സ്മിത്ത് ആൻഡ് വെസൻ പിസ്റ്റൾ കുട്ടി കയ്യിലെടുക്കുകയും അബദ്ധത്തിൽ മുഖത്തേക്ക് വെടിയുതിർക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവസമയത്ത് കുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശിയും മറ്റൊരു സഹോദരനും അടുക്കളയിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

    സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാനതേ കൗണ്ടി ഷെരീഫ് ഓഫീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടന്നു. കുട്ടികൾക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ കൗണ്ടറിന്റെ മധ്യഭാഗത്താണ് പേഴ്സ് വെച്ചിരുന്നതെന്നാണ് അമ്മ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് അപകടം വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ലോഡ് ചെയ്ത തോക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്തതിന് ഡയമണ്ട് ഫിലിപ്സിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. നരഹത്യാ കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കുകയാണുണ്ടായത്. നവംബർ 6-ന് കേസ് കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

    വീടുകളിൽ തോക്കുകൾ എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മതയോടെയും സുരക്ഷിതമായും സൂക്ഷിക്കണം എന്നതിന്റെ ഗൗരവകരമായ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ സംഭവം. ചെറിയൊരു പിഴവ് പോലും തിരിച്ചുപിടിക്കാനാകാത്ത വലിയ നഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നതിനാൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്.

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    News Summary - boy dies after being shot in the face while playing with a gun
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