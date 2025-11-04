Begin typing your search above and press return to search.
    4 Nov 2025 10:59 PM IST
    4 Nov 2025 10:59 PM IST

    2011ലെ സ്‌ഫോടനക്കേസിൽ 65കാരന്​ ജാമ്യം

    മും​ബൈ: മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ 2011ൽ ​മൂ​ന്ന് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ സ്ഫോ​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 27പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും 127 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ബീ​ഹാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ക​ഫീ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​യൂ​ബി​ന് (65) ബോം​ബെ ഹൈ​കോ​ട​തി ജാ​മ്യം ന​ൽ​കി. ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ അ​ജ​യ് ഗ​ഡ്ക​രി, ആ​ർ.​ആ​ർ. ഭോ​ൺ​സാ​ലെ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ബെ​ഞ്ചാ​ണ്​ ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. 13 വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​യൂ​ബ്​ ജ​യി​ലി​ലാ​ണ്.

    2022ൽ ​പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ത​ള്ളി​യ​തി​നെ​തി​രാ​യ അ​പ്പീ​ലി​ലാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി. 2011 ജൂ​ലൈ 13ന് ​ജ​വേ​രി ബ​സാ​ർ, ഒ​പേ​ര ഹൗ​സ്, ദാ​ദ​ർ ക​ബു​ത​ർ​ഖാ​ന എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ സ്​​ഫോ​ട​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ മു​ജാ​ഹി​ദീ​നാ​ണ് സ്ഫോ​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​വ്​ യാ​സി​ൻ ഭ​ട്ക​ലി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത​യാ​ളാ​ണ്​ യാ​കൂ​ബെ​ന്നു​മാ​ണ്​ എ.​ടി.​എ​സി​ന്റെ ആ​രോ​പ​ണം.

    ബയോമെട്രിക് അറ്റൻഡൻസ് ഗുണകരം -സു​പ്രീംകോടതി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് അ​റ്റ​ൻ​ഡ​ൻ​സ് സം​വി​ധാ​നം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഗു​ണ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്ന ഒ​റ്റ​ക്കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ അ​തു നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​കി​ല്ലെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. ഒ​ഡി​ഷ​യി​ൽ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റ് ജ​ന​റ​ൽ കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് അ​റ്റ​ൻ​ഡ​ൻ​സ് സി​സ്റ്റം (ബി.​എ.​എ​സ്) ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ന​ട​പ​ടി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ശ​രി​വെ​ച്ചു.

    ബി.​എ.​എ​സ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രാ​യ ഒ​ഡി​ഷ ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ പ​ങ്ക​ജ് മി​ത്ത​ലും പ്ര​സ​ന്ന വി. ​വ​രാ​ലെ​യും അ​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് റ​ദ്ദാ​ക്കി. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​തി​ർ​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ത​ർ​ക്ക​വും വി​വാ​ദ​വും നി​ല​വി​ലി​ല്ലെ​ന്നും ബി.​എ.​എ​സു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കാ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സഞ്ജിത്ത് വധം: വിചാരണ തുടരാം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സ​ഞ്ജി​ത്തി​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ അ​ഞ്ച് എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ജ​നു​വ​രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​ചാ​ര​ണ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രാ​മെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് എം.​എം. സു​ന്ദ​രേ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ബെ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കേ​സി​ലെ സാ​ക്ഷി വി​സ്താ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് വി​ചാ​ര​ണ തു​ട​രാ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ജാ​മ്യം ന​ൽ​ക​രു​തെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​ഞ്ജി​ത്തി​ന്‍റെ അ​മ്മ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ക​ക്ഷി ചേ​രാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

