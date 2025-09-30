Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    30 Sept 2025 1:43 PM IST
    Updated On
    30 Sept 2025 1:43 PM IST

    ബിന്ദു പത്മനാഭൻ വധം; തെളിഞ്ഞത് രണ്ട്പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം

    ബിന്ദു പത്മനാഭൻ വധം; തെളിഞ്ഞത് രണ്ട്പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം
    ബി​ന്ദു പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ

    ചേ​ർ​ത്ത​ല: ബി​ന്ദു പ​ത്മ​നാ​ഭ​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നാ​ണെ​ന്ന്​ തെ​ളി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ല​ത്തോ​ളം ദൂ​രൂ​ഹ​ത​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന കേ​സി​ന​റു​തി​യാ​യി. ക​ട​ക്ക​ര​പ്പ​ള്ളി പീ​ടി​ക​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ പ​ത്മാ​നി​വാ​സി​ൽ പ​ത്മ​നാ​ഭ​പി​ള്ള​യു​ടെ​യും അം​ബി​കാ​ദേ​വി​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​ണ് ബി​ന്ദു.

    മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ മ​ര​ണ ശേ​ഷം സെ​ബാ​സ്​​റ്റ്യ​നു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ബി​ന്ദു​വി​ന്‍റെ ജീ​വി​തം വ​ഴി​തെ​റ്റാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.​ബി​ന്ദു​വി​നെ ത​ല​യ്ക്ക് അ​ടി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ശേ​ഷം മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മു​റി​ച്ചു. വി​ജ​ന​മാ​യ വീ​ട്ട് വ​ള​പ്പി​ൽ കു​ഴി​യെ​ടു​ത്ത് അ​തി​ലി​ട്ട് മൂ​ടി​യ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ മാം​സം അ​ഴു​കി​യ ശേ​ഷം എ​ല്ലി​ൻ ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്ത് ത​ണ്ണീ​ർ​മു​ക്കം ബ​ണ്ടി​ൽ വ​ച്ച് കാ​യ​ലി​ൽ എ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍റെ മൊ​ഴി.

    സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള മ​റ്റ് സ്ത്രീ​ക​ളും ഈ ​വി​ധം കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​കാ​മെ​ന്നാ​ണ് ക്രൈം ​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്‍റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. 2004 മു​ത​ൽ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ പ​ള്ളി​പ്പു​റ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​റ്റ​യ്ക്കാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഇ​വി​ടെ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ന് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യും സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ മൃ​ത​ദേ​ഹം മൂ​ടി​യ കു​ഴി​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് കാ​ട്ടി കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. 2006 ലാ​ണ് ബി​ന്ദു പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ കൊ​ല​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​തി​ന് മു​മ്പ് ത​ന്നെ കോ​ടി ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ വി​ല​വ​രു​ന്ന ബി​ന്ദു​വി​ന്‍റെ വീ​ടും വ​സ്തു​ക്ക​ളും സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ത്ത് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി പ​ണം അ​പ​ഹ​രി​ച്ചെ​ന്നും ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന് മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലും ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി​യി​ലും ബി​ന്ദു പു​തു​താ​യി വാ​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും വി​ൽ​ക്കാ​ൻ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ബി​ന്ദു​വി​ന്‍റെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന് മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വൈ​കി​യാ​ണ് ഇ​റ്റ​ലി​യി​ലു​ള്ള സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ പ്ര​വീ​ൺ അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ആ​റ് ദി​വ​സ​ത്തേ​യ്ക്ക് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങി​യ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​യു​ന്ന​തോ​ടെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് നാ​ലി​ന് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി ക​ണ്ണൂ​ർ വി​യ്യൂ​ർ ജ​യി​ലേ​യ്ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കും.

    TAGS:Crime NewsAlappuzha Newsbindu padmanabhan missingMurder Case
    News Summary - Bindu Padmanabhan murder case solved after two decades
