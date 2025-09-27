Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 11:00 PM IST

    കൊന്ന്​ കഷണങ്ങളാക്കി, എല്ലുകൾ കത്തിച്ചു; ബിന്ദു വധക്കേസ് പ്രതി സെബാസ്റ്റ്യൻ

    കൊന്ന്​ കഷണങ്ങളാക്കി, എല്ലുകൾ കത്തിച്ചു; ബിന്ദു വധക്കേസ് പ്രതി സെബാസ്റ്റ്യൻ
    Listen to this Article

    ചേ​ര്‍ത്ത​ല (ആ​ല​പ്പു​ഴ): ക​ട​ക്ക​ര​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ കാ​ണാ​താ​യ ബി​ന്ദു പ​ത്മ​നാ​ഭ​നെ കൊ​ന്ന്​ ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി​യെ​ന്നും എ​ല്ലു​ക​ൾ ക​ത്തി​ച്ചെ​ന്നും പ്ര​തി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍റെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ. 2006 മേ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ലാ​ണ്​ ഇ​യാ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ബി​ന്ദു​വി​നെ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്റെ പ​ള്ളി​പ്പു​റ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ല്‍വെ​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി മൃ​ത​ദേ​ഹം കു​ഴി​ച്ചി​ട്ട​താ​യാ​ണ് മൊ​ഴി.

    കു​ഴി​ച്ചി​ട്ട മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ളു​ക​ള്‍ക്കു​ശേ​ഷം അ​ഴു​കി അ​സ്ഥി​മാ​ത്ര​മാ​യ​പ്പോ​ള്‍ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത്​ വെ​ട്ടി​നു​റു​ക്കി ക​ത്തി​ച്ച്​ ചാ​ര​മാ​ക്കി പ​ല​യി​ട​ത്താ​യി ത​ള്ളി​യ​താ​യും വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ഡി​റ്റ​ക്ടീ​വ് ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്​​ട​ർ കെ. ​ഹേ​മ​ന്ത്കു​മാ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ത്തി​ച്ച അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ള്‍ ത​ണ്ണീ​ര്‍മു​ക്കം ബ​ണ്ടി​ല്‍നി​ന്ന്​ കാ​യ​ലി​ലേ​ക്ക്​ ത​ള്ളി. കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ന്ന വീ​ട്ടി​ലും ത​ണ്ണീ​ര്‍മു​ക്കം ബ​ണ്ടി​ലും ​പ്ര​തി​യെ എ​ത്തി​ച്ച്​ തെ​ളി​വെ​ടു​ത്തു.

    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ല്‍ ബി​ന്ദു​വി​ന്റ പേ​രി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഭൂ​മി​യു​ടെ ഇ​ട​പാ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​ണ​ക്കൈ​മാ​റ്റം വ​സ്തു ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​നാ​യ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ല്‍ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങാ​ന്‍ ക​രാ​റി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട പ​ള്ളി​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് തു​ക ന​ല്‍കി​യ​ത്. ഇ​തു പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ ത​ര്‍ക്ക​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ല്‍ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ്​ മൊ​ഴി. കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ല്‍ മ​റ്റാ​ര്‍ക്കെ​ങ്കി​ലും പ​ങ്കു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന​തി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​ത വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    TAGS:Crime NewsMurder CaseLatest News
    News Summary - Bindu murder case: dismembering body and burning bones says Sebastian
