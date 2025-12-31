Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightകഞ്ചാവ് മിഠായികളുമായി...
    Crime
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 10:39 AM IST

    കഞ്ചാവ് മിഠായികളുമായി ബിഹാർ സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കഞ്ചാവ് മിഠായികളുമായി ബിഹാർ സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    റ​ഹ്‌​മാ​ൻ

    Listen to this Article

    വടകര: പുതുവർഷ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വടകര എക് സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 80 കഞ്ചാവ് മിഠായികളുമായി അന്തർ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി പിടിയിൽ.

    ബീഹാർ സ്വദേശി റഹ്മാനെ(44)യാണ് വടകര റേഞ്ച് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി.എം. ഷൈലേഷും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കഞ്ചാവിൽനിന്നും വേർതിരിച്ചെടുത്ത ചരസ് പോലെയുള്ള മാരക ലഹരി ചേർത്ത 425 ഗ്രാം മിഠായിയാണ് പ്രതിയുടെ കൈയിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

    വടകര പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്തുള്ള ഒന്തം റോഡിൽ വെച്ചാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. പുതുവർഷ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വടകര ടൗണിൽ യുവാക്കൾക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും വിൽപന നടത്താനാണ് കഞ്ചാവ് മിഠായി കൈവശം വെച്ചതെന്ന് എക്സൈസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

    അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് സി.കെ. ജയപ്രസാദ്, പ്രിവന്റിവ് ഓഫിസർമാരായ ഗണേഷ്, വി.സി. വിജയൻ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർമാരായ അശ്വിൻ, രാഹുൽ അക്കിലേരി, സി.വി. സന്ദീപ്, മുഹമ്മദ് അജ്മൽ, രഗിൽ രാജ്, നിഷ, ബബിൻ എന്നിവരാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. വടകര ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime Newsbihar nativeGanja sweetsKozhikode News
    News Summary - Bihar native arrested with ganja sweets
    Similar News
    Next Story
    X