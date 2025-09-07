Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 7:50 AM IST

    ബം​ഗാ​ളി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ സു​ഹൃ​ത്ത് കൊ​ന്ന് മ​ലി​ന​ജ​ല ടാ​ങ്കി​ൽ ത​ള്ളി

    ബം​ഗാ​ളി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ സു​ഹൃ​ത്ത് കൊ​ന്ന് മ​ലി​ന​ജ​ല ടാ​ങ്കി​ൽ ത​ള്ളി
     ല​ക്ഷ്മ​ൺ മ​ണ്ഡ​ൽ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ അ​ഴു​കി​യ മൃ​ത​ദേ​ഹം സൂ​റ​ത്ത്ക​ലി​ലെ മ​ലി​ന​ജ​ല ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ ടാ​ങ്കി​നു​ള്ളി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ മാ​ൾ​ഡ ജി​ല്ല​യി​ൽ ര​തു​വ പ​റം​പൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ഭൂ​ദേ​വ് മ​ണ്ഡ​ലി​ന്റെ മ​ക​ൻ മു​കേ​ഷ് മ​ണ്ഡ​ലാ​ണ് (27) കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ല​ക്ഷ്മ​ൺ മ​ണ്ഡ​ൽ എ​ന്ന ല​ഖാ​നെ(30) പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. സൂ​റ​ത്ത്ക​ലി​ലെ മൂ​ക് റോ​ഹ​ൻ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് എ​ന്ന ലേ​ഔ​ട്ടി​ൽ ദി​വ​സ വേ​ത​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട യു​വാ​വ്.

    സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ദീ​പാ​ങ്ക​ർ ജൂ​ൺ 24ന് ​രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി​യോ​ടെ മു​കേ​ഷി​നെ കാ​ണാ​താ​യ​താ​യി പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ജൂ​ലൈ ര​ണ്ടി​ന് സൂ​റ​ത്ത്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ മി​സ്സി​ങ് കേ​സ് (ക്രൈം ​ന​മ്പ​ർ 83/2025) ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 21ന് ​മു​കേ​ഷി​ന്റെ അ​ഴു​കി​യ മൃ​ത​ദേ​ഹം അ​യാ​ൾ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന അ​തേ എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ലെ എ​സ്.​ടി.​പി (സീ​വേ​ജ് ട്രീ​റ്റ്മെ​ന്റ് പ്ലാ​ന്റ്) ടാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ കേ​സി​ന് ഭീ​തി​ജ​ന​ക​മാ​യ വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യി. മൃ​ത​ദേ​ഹം അ​ഴു​കി​യ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​നഃ​പൂ​ർ​വം ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചേ​ത​ൻ എ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സൂ​ച​ന​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ല​ക്ഷ്മ​ൺ മ​ണ്ഡ​ൽ എ​ന്ന ല​ഖാ​ൻ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ വി​വ​രം പൊ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ചു. ല​ക്ഷ്മ​ൺ മു​കേ​ഷി​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി മൃ​ത​ദേ​ഹം എ​സ്.​ടി.​പി ടാ​ങ്കി​നു​ള്ളി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു. ക​ണ്ടെ​ത്താ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പ്ലൈ​വു​ഡ് ഷീ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സീ​ൽ ഭ​ദ്ര​മാ​യി അ​ട​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ് കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സ് (ക്രൈം ​ന​മ്പ​ർ 109/2025) ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​സ്‌.​ഐ ശ​ശി​ധ​ർ ഷെ​ട്ടി, എ‌.​എ​സ്‌.​ഐ രാ​ജേ​ഷ് ആ​ൽ​വ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ​യും ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ​യും വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു.

    പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ മാ​ൾ​ഡ ജി​ല്ല​യി​ലെ റാ​ട്ടു​വ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള ബ​ദോ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ബി​നാ​യ് മ​ണ്ഡ​ലി​ന്റെ മ​ക​ൻ ല​ക്ഷ്മ​ൺ മ​ണ്ഡ​ല്‍ എ​ന്ന 30 വ​യ​സ്സു​ള്ള ല​ഖ​നെ പൊ​ലീ​സ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നാ​യി മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ പ്ര​തി കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ജൂ​ൺ 24ന് ​രാ​ത്രി മു​ക്ക് റോ​ഹ​ൻ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് സൈ​റ്റി​ലെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ താ​നും മു​കേ​ഷും മ​ദ്യ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ്ര​തി​യു​ടെ മൊ​ഴി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ല​ക്ഷ്മ​ണ​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ അ​ശ്ലീ​ല വി​ഡി​യോ​ക​ൾ മു​കേ​ഷ് ത​ന്റെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ൽ കാ​ണി​ച്ചു​വെ​ന്നും അ​ത് താ​ൻ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്ത​താ​ണെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ പ്ര​കോ​പി​ത​നാ​യ ല​ക്ഷ്മ​ൺ സ​മീ​പ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഇ​രു​മ്പു​വ​ടി കൊ​ണ്ട് മു​കേ​ഷി​ന്റെ ത​ല​യി​ൽ മാ​ര​ക​മാ​യി അ​ടി​ച്ചു.

    കു​റ്റ​കൃ​ത്യം മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ മൃ​ത​ദേ​ഹം എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ലെ എ​സ്.​ടി.​പി ടാ​ങ്കി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പൊ​ലീ​സ് ല​ക്ഷ്മ​ണ​നെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. കൂ​ടു​ത​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നാ​യി അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ത്തെ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു. പ്ര​തി​ക്ക് ക്രി​മി​ന​ൽ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ ര​തു​വ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഇ​തി​ന​കം ര​ണ്ടു ആ​ക്ര​മ​ണ കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

