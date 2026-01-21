Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightരണ്ട് കിലോ കഞ്ചാവുമായി...
    Crime
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 12:57 PM IST

    രണ്ട് കിലോ കഞ്ചാവുമായി ബംഗാൾ സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    രണ്ട് കിലോ കഞ്ചാവുമായി ബംഗാൾ സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    സു​ജാ​ൻ അ​ലി

    Listen to this Article

    ആ​ലു​വ: ര​ണ്ട് കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി എ​ക്സൈ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി. കു​ട്ട​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ വാ​ട​ക​ക്ക്​ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സു​ജാ​ൻ അ​ലി​യാ​ണ് (27) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ആ​ലു​വ ചൊ​വ്വ​ര പു​റ​യാ​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത് ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​രെ കാ​ത്തു നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. 10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​ന്ന ഇ​യാ​ൾ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​ണ്. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു​പ്രാ​വ​ശ്യം നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കു​ന്ന ഇ​യാ​ൾ നാ​ട്ടി​ൽ കി​ലോ​ക്ക് 4000 രൂ​പ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ക​ഞ്ചാ​വ് കു​ട്ട​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് 500 രൂ​പ​യു​ടെ​യും 1000 രൂ​പ​യു​ടെ​യും ചെ​റു​പൊ​തി​ക​ളാ​ക്കി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സ​മീ​പ​ത്തെ കോ​ള​ജ്, സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലാ​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ. ഏ​റെ നാ​ളാ​യി സു​ജാ​ൻ അ​ലി എ​ക്സൈ​സി​ന്‍റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bengaliArrestganja hunt
    Similar News
    Next Story
    X